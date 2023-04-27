Рожин заявил, что в атаке на Севастополь участвовало не менее десяти беспилотников

Сегодня, 12:14

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Рожин заявил, что в атаке на Севастополь участвовало не менее десяти беспилотников
Фото из открытых источников

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что в атаке на нефтебазу в Севастополе принимали участие два украинских беспилотника. После удара вспыхнул масштабный пожар.

А вот эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин у себя в Телеграм-канале приводит иные данные. Он утверждает, что в сегодняшней атаке на Севастополь принимали участие не менее 10 БПЛА. Это были якобы Mugin-5. Беспилотники шли тремя группами.

По информации, которую приводит Рожин, большинство БПЛА были уничтожены.

«Около трёх-четырех БПЛА были посажены средствами РЭБ на подлёте к мысу Тарханкут», - пишет военный блогер и добавляет, что один из дронов был сбит «Панцирем» над Гвардейским.

Эксперт уверен, что по мере приближения анонсированного наступления ВСУ продолжат попытки атаковать объекты в Крыму - причем, как беспилотниками, так и тактическими ракетами. Киев будет пытаться одновременно вывести из строя важные российские объекты на полуострове, а также создать панические настроения среди населения.

Добавим, что официально информация Рожина о том, что в налете принимали участие около десятка беспилотников, не подтверждена.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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