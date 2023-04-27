В Белгородской области 47-летний мобилизованный Илья покончил с собой

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В Белгородской области мужчина из Ленинградской области предположительно совершил суицид. Об этом сообщили источники в региональном управлении МВД и в территориальном отделе полиции, уточнив, что погибшему было 47 лет.
Мужчину мобилизовали в рамках мобилизации, которая началась в прошлом году. До этого он жил в городе Сланцы в Ленинградской области, рассказал РБК.
Как рассказал один из источников, Илья Б. совершил самоубийство в городе Алексеевка к востоку от Белгорода.
До этого, предположительно, в результате суицида умер мобилизованный в Свердловской области. Самоубийство военнослужащего подтвердила уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.
Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ не сообщает о том, сколько мобилизованных уже погибло в боях на территории Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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