В Белгородской области 47-летний мобилизованный Илья покончил с собой

В Белгородской области мужчина из Ленинградской области предположительно совершил суицид. Об этом сообщили источники в региональном управлении МВД и в территориальном отделе полиции, уточнив, что погибшему было 47 лет.

Мужчину мобилизовали в рамках мобилизации, которая началась в прошлом году. До этого он жил в городе Сланцы в Ленинградской области, рассказал РБК.

Как рассказал один из источников, Илья Б. совершил самоубийство в городе Алексеевка к востоку от Белгорода.

До этого, предположительно, в результате суицида умер мобилизованный в Свердловской области. Самоубийство военнослужащего подтвердила уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ не сообщает о том, сколько мобилизованных уже погибло в боях на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700