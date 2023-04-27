Власти Севастополя заявили, что горящий резервуар не представляет угрозы для гражданских объектов

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Объятая огнем нефтебаза в Севастополе не представляет угрозы для объектов гражданской инфраструктуры. Такое заявление распространила в субботу утром пресс-служба губернатора города Михаила Развожаева.
В нем уточняется, что нефтяной терминал, на котором сейчас пожар, располагается на территории порта в Севастополе - домов и социальных объектов поблизости нет.
Тушение горящего резервуара с топливом в настоящее время продолжается. В нем задействованы 18 пожарных расчетов и порядка 60 спасателей. На место инцидента для оказания помощи в тушении должен прибыть пожарный поезд. Для того, чтобы справиться с огнем, необходимо время. Губернатор уточнил, что объем топлива в горящем резервуаре большой.
В Севастополе создан оперативный штаб, в который, кроме главы города, вошли также руководители правоохранительных органов и МЧС.
По предварительной информации, пожар резервуара с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта произошел вследствие попадания беспилотника.
Ему присвоен четвертый класс опасности. Площадь составила около тысячи квадратных метров, передает ТАСС.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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