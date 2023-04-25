Врач Катулин: Половину погибших на СВО можно было бы спасти

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Более половины погибших на СВО можно было бы спасти - они умерли не от жизнеугрожающих ран. Также из-за неправильного наложения жгута многие военные и добровольцы лишились конечностей, хотя могли избежать ампутации. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил Артем Катулин, руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников».
Статистика по части СВО, утверждает он, выглядит очень грустно.
«Более 30% ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50% всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений», — приводит ее Катулин.
Уровень подготовки в области оказания первой медицинской помощи оставляет желать лучшего. Еще одна проблема - наличие возможностей оперативной транспортировки раненых в госпитали.
Однако, подчеркнул он, инструкторы УЦТМ уже работают в зоне СВО, анализируют ситуацию и проблематику. Положительные изменения уже заметны, резюмировал собеседник агентства.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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