Врач Катулин: Половину погибших на СВО можно было бы спасти

Более половины погибших на СВО можно было бы спасти - они умерли не от жизнеугрожающих ран. Также из-за неправильного наложения жгута многие военные и добровольцы лишились конечностей, хотя могли избежать ампутации. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил Артем Катулин, руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников».

Статистика по части СВО, утверждает он, выглядит очень грустно.

«Более 30% ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50% всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений», — приводит ее Катулин.

Уровень подготовки в области оказания первой медицинской помощи оставляет желать лучшего. Еще одна проблема - наличие возможностей оперативной транспортировки раненых в госпитали.

Однако, подчеркнул он, инструкторы УЦТМ уже работают в зоне СВО, анализируют ситуацию и проблематику. Положительные изменения уже заметны, резюмировал собеседник агентства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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