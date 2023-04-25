Врач Катулин: Половину погибших на СВО можно было бы спасти

Сегодня, 13:39

0

Image 16+
Врач Катулин: Половину погибших на СВО можно было бы спасти
Фото из открытых источников

Более половины погибших на СВО можно было бы спасти - они умерли не от жизнеугрожающих ран. Также из-за неправильного наложения жгута многие военные и добровольцы лишились конечностей, хотя могли избежать ампутации. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил Артем Катулин, руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников».

Статистика по части СВО, утверждает он, выглядит очень грустно.

«Более 30% ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50% всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений», — приводит ее Катулин.

Уровень подготовки в области оказания первой медицинской помощи оставляет желать лучшего. Еще одна проблема - наличие возможностей оперативной транспортировки раненых в госпитали.

Однако, подчеркнул он, инструкторы УЦТМ уже работают в зоне СВО, анализируют ситуацию и проблематику. Положительные изменения уже заметны, резюмировал собеседник агентства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Можайском районе Московской области обнаружили упавший беспилотник

Вчера, 12:04

Жителей ХМАО убеждают вступить в ЧВК «Вагнер» баннерами, письмами героев и таргетированной рекламой 

Вчера, 08:36

Евгений Пригожин проинспектировал набор бойцов в ЧВК «Вагнер» и пообщался с потенциальным новобранцем в колл-центре

25-04-2023, 20:23

В Белгороде из-за найденной авиабомбы эвакуируют три тысячи человек

22-04-2023, 14:29

Авиаконструктор Лукашевич перечислил причины схода боеприпаса с бомбардировщика Су-34 над Белгородом

21-04-2023, 13:19

В Сети опубликовали полное видео падения и взрыва авиабомбы с Су-34 в Белгороде

21-04-2023, 12:04

«LENTA.RU»: зачем граждане России бросают дома и отправляются в кругосветное путешествие

20-04-2023, 11:59

SHOT: Упавший под Тулой беспилотник со взрывчаткой пролежал в лесу около двух недель

20-04-2023, 10:04

Путин собирается провести работу совета по местному самоуправлению

19-04-2023, 21:29

В ЧВК «Вагнер» действующих военнослужащих не берут — Пригожин опроверг слухи о принудительной вербовке жителей Якутии

19-04-2023, 15:56

Экс-заключенный Азамат Улдаров раскрыл правду о «расследовании» Gulagu. net в интервью ФАН

18-04-2023, 16:15

«Только честный бой»: военный эксперт объяснил, что означает предостережение Пригожина о «договорняке с Западом»

15-04-2023, 17:57

Врач Серебренникова: снизить риск вирусных заболеваний в межсезонье можно посредством закаливания

14-04-2023, 21:44

В Астрахани письма школьников участникам СВО были обнаружены в мусорном баке

13-04-2023, 21:04

Демографы ВШЭ оценили вековую потребность в мигрантах для сохранения населения РФ

13-04-2023, 08:29

«Система требует санации»: Пригожин обратил внимание на неспособность чиновников защищать интересы России

13-04-2023, 01:40

Нужно аккумулировать свои усилия: Пригожин назвал главные задачи общества в России

10-04-2023, 16:37

В Новосибирской области не дали отсрочку отцу троих детей

10-04-2023, 16:14

Telegram-канал «Улететь» сообщил, что Болгария стала хуже выдавать визы российским гражданам

10-04-2023, 15:04

Кого освободят от военных сборов в РФ

9-04-2023, 20:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Евгений Пригожин проинспектировал набор бойцов в ЧВК «Вагнер» и пообщался с потенциальным новобранцем в колл-центре

Евгений Пригожин проинспектировал набор бойцов в ЧВК «Вагнер» и пообщался с потенциальным новобранцем в колл-центре

25-04-2023, 20:23

0

Основатель ЧВК «Вагенра» Евгений Пригожин посетил тренировочный лагерь организации. Он лично пообщался с...

Подробнее
«Ъ»: Российские туристы снова постучались в Европу

«Ъ»: Российские туристы снова постучались в Европу

25-04-2023, 07:59

0

Туристы из РФ снова стремятся попасть в Европу, чтобы провести там отпуск. Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что...

Подробнее
Жителей ХМАО убеждают вступить в ЧВК «Вагнер» баннерами, письмами героев и таргетированной рекламой 

Жителей ХМАО убеждают вступить в ЧВК «Вагнер» баннерами, письмами героев и таргетированной рекламой 

Вчера, 08:36

0

Рекламы ЧВК «Вагнер» становится все больше в Югре: жителей региона убеждают вступить в ряды «оркестра» на личных...

Подробнее
РСТ: россияне могут отдохнуть в Абхазии, Белоруссии и Казахстане за 50 тысяч

РСТ: россияне могут отдохнуть в Абхазии, Белоруссии и Казахстане за 50 тысяч

25-04-2023, 16:14

0

Гражданам РФ объяснили, в каких государствах ближнего зарубежья они могли бы провести свой летний отпуск, уложившись в...

Подробнее
Прокуратура занялась проверкой обрушения кровли в жилом доме на юге Санкт-Петербурга

Прокуратура занялась проверкой обрушения кровли в жилом доме на юге Санкт-Петербурга

24-04-2023, 15:59

0

В Северной столице прокуратурой Фрунзенского района была организована проверка по факту частичного обрушения временной...

Подробнее
Издание Monde сообщает о вызове посла Китая в МИД Франции

Издание Monde сообщает о вызове посла Китая в МИД Франции

24-04-2023, 15:39

0

Французское издание Monde сообщает, что руководитель китайского дипломатического представительства во Франции Лу Шае...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Рогозин назвал четыре типа навигации рухнувшего в Подмосковье украинского беспилотника

Рогозин назвал четыре типа навигации рухнувшего в Подмосковье украинского беспилотника

24-04-2023, 17:29

0

Рухнувший под Ногинском Московской области украинский беспилотник самолетного типа, скорее всего, оснащался...

Подробнее
В Можайском районе Московской области обнаружили упавший беспилотник

В Можайском районе Московской области обнаружили упавший беспилотник

Вчера, 12:04

0

«Нашествие» БПЛА на Московскую область России продолжается. Еще один неопознанный беспилотник обнаружили в Можайском...

Подробнее
Турция может лишиться многих российских туристов, если владельцы отелей не снизят стоимость номеров

Турция может лишиться многих российских туристов, если владельцы отелей не снизят стоимость номеров

25-04-2023, 07:19

0

Ассоциация туроператоров России сообщает, что на фоне существенно подорожавших путевок турпоток россиян в Турцию может...

Подробнее
На счетах ничего нет: Смольный не выплатил компенсации всем пострадавшим во время теракта в Петербурге, несмотря на обещания Беглова

На счетах ничего нет: Смольный не выплатил компенсации всем пострадавшим во время теракта в Петербурге, несмотря на обещания Беглова

24-04-2023, 16:36

0

Появившаяся в некоторых ТГ-каналах информация о выплате обещанных губернатором Александром Бегловым компенсаций всем...

Подробнее