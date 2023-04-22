В Можайском районе Московской области обнаружили упавший беспилотник

Сегодня, 12:04

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В Можайском районе Московской области обнаружили упавший беспилотник
Фото из открытых источников

«Нашествие» БПЛА на Московскую область России продолжается. Еще один неопознанный беспилотник обнаружили в Можайском районе. Информация об этом появилась в среду, 26 апреля.

Согласно предварительной информации, которую распространил телеканал «РЕН ТВ», дрон был найден упавшим жителем деревни Шаликово. Мужчина оповестил о находке правоохранительные органы.

На место инцидента приехали специалисты и провели осмотр рухнувшего беспилотного летательного аппарата. Дрон похож на разведывательный, отмечает телеканал. Он оснащался камерой, а также красным парашютом, который должен был смягчить посадку.

Вчера, 25 апреля, сообщалось о трех найденных БПЛА в Подмосковье. Все коптеры были изъяты и направлены специалистам для изучения.

А тем временем Красную площадь в Москве закрыли на срок до 10 мая в связи с подготовкой к военному параду. При этом на Украине ранее обещали приличную премию разработчику БПЛА, который долетит своим аппаратом до главной площади российской столицы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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