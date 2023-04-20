В Белгороде из-за найденной авиабомбы эвакуируют три тысячи человек

Сегодня, 14:29

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В Белгороде из-за найденной авиабомбы эвакуируют три тысячи человек
Фото из открытых источников

Не успел Белгород оправиться после инцидента с «внештатным сходом» авиационного боеприпаса с бомбардировщика Су-34 с последующей детонацией, как стало известно об обнаружении еще одной ФАБ. Причем саперы обнаружили авиабомбу близ жилых домов. Из-за этого ФАБа власти намерены провести эвакуацию трех тысяч местных жителей.

По сообщению губернатора Вячеслава Гладкова в Телеграм, оперативным штабом было принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов, расположенных в радиусе до 200 метров от места нахождения боеприпаса.

«Те действия, которые наши саперы проводили на улице Шаландина, оказались результативными — обнаружена авиационная бомба в непосредственной близости от жилых домов», — сказал Гладков в своем видеообращении к жителям Белгорода.

Уже подготовлены пункты временного размещения со всем необходимым, куда и доставят людей. Эвакуацией будут заниматься 90 транспортных средств. Все дома, из которых вывезут людей, будут охраняться.

В Белгороде в связи с выявлением боеприпаса объявили чрезвычайную ситуацию муниципального уровня, добавил Гладков.

Напомним, согласно формулировке Минобороны России, поздним вечером 20 апреля с пролетавшего над Белгородом Су-34 имел место «нештатный сход» авиационного боеприпаса. Как следует из видео камеры наблюдения, которое появилось в Сети, взрыв был только через некоторое время после падения бомбы. Были повреждены несколько строений, взрывной волной на крышу супермаркета забросило автомобиль.

И вот теперь стало очевидным, что инцидент еще не исчерпан, так как обнаружен еще один боеприпас.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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