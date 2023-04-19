Авиаконструктор Лукашевич перечислил причины схода боеприпаса с бомбардировщика Су-34 над Белгородом
Бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич допускает, что причиной внештатного схода авиационного боеприпаса с...Подробнее
Бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич допускает, что причиной внештатного схода авиационного боеприпаса с пролетавшего над Белгородом истребителя-бомбардировщика Су-34 мог стать человеческий фактор. Об этом он заявил в своем интервью «Национальной службе новостей».
Инцидент случился поздно вечером в четверг. Авиабомба упала в центре Белгорода, а спустя некоторое время сдетонировала. В городе есть разрушение зданий, пострадали три человека, но обошлось без гибели людей. В результате взрыва один из автомобилей забросило на крышу супермаркета.
«Здесь сработал человеческий фактор», - сказал Лукашевич.
Он подчеркнул, что если пилот ничего не делал, технически схода быть не должно.
«Это чья-то ошибка: либо обслуживания на земле, либо неправильные действия пилота», - уверен Лукашевич.
В продолжение темы он заявил, что если часто таскать такие бомбы под крылом, рано или поздно подобное может случиться, потому как ошибки вполне возможны.
Эксперт допускает, что сход авиационного боеприпаса над центром Белгорода мог произойти и взирая на такой фактор, как изношенность авиационной техники и интенсивности ее использования. Однако вероятность человеческой ошибки все же более вероятна, так как Су-34 самолет относительно новый.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич допускает, что причиной внештатного схода авиационного боеприпаса с...Подробнее
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