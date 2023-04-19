В Сети опубликовали полное видео падения и взрыва авиабомбы с Су-34 в Белгороде

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В сети опубликовали полное видео момента падения планирующей авиабомбы с самолета Су-34 с ее последующей детонацией. Инцидент произошел поздним вечером 20 апреля в центре Белгорода. Он попал в поле зрения камеры наружного наблюдения.
Падение ФАБ на видео показал в своем Телеграм-канале и военный блогер Борис Рожин. Он обратил внимание на то, что бомба взорвалась не сразу после падения, а спустя некоторое время.
Рожин объясняет это тем, что ФАБ была с задержкой детонации. Поэтому подрыв ее случился уже после того, как бомба пробила асфальт и углубилась в землю.
На кадрах, заснятых камерой, также можно увидеть, как в результате взрыва автомобиль летит на крышу супермаркета.
В Министерстве обороны России оперативно выступили с объяснениями. В обнародованном пресс-релизе говорится, что с пролетающего над Белгородом боевого самолета произошел внештатный сход боеприпаса. Информации о жертвах нет. Известно о повреждениях зданий и двух раненых.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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