SHOT: Упавший под Тулой беспилотник со взрывчаткой пролежал в лесу около двух недель

Сегодня, 10:04

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SHOT: Упавший под Тулой беспилотник со взрывчаткой пролежал в лесу около двух недель
Фото из открытых источников

Беспилотный летательный аппарат, который обнаружили упавшим на территории Щелковского района Тульской области, пролежал в лесу около двух недель. Об этом стало известно авторам Телеграм-канала SHOT.

По их данным, на корпусе найденного дрона был выявлен боевой элемент. Он завесил примерно два килограмма. «Начинкой» выступило взрывчатое вещество - она была прикреплена к корпусу БПЛА.

Телеграм-канал отмечает, что найденный в лесу дрон в длину полутораметровый. Размах его крыльев - два с половиной метра.

Четвертый по подсчетам представителей СМИ БПЛА в Тульской области был обнаружен накануне. На аппарате не было никаких опознавательных знаков. Вероятно, беспилотник летел на предельно низкой высоте, из-за чего в ходе полета врезался в дерево и рухнул.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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