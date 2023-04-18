SHOT: Упавший под Тулой беспилотник со взрывчаткой пролежал в лесу около двух недель

Экс-заключенный Азамат Улдаров раскрыл правду о «расследовании» Gulagu. net в интервью ФАН
Корреспондент ФАН пообщался с героем видео Gulagu. net Азаматом Улдаровым, после чего выяснилось, что основатель...Подробнее
Беспилотный летательный аппарат, который обнаружили упавшим на территории Щелковского района Тульской области, пролежал в лесу около двух недель. Об этом стало известно авторам Телеграм-канала SHOT.
По их данным, на корпусе найденного дрона был выявлен боевой элемент. Он завесил примерно два килограмма. «Начинкой» выступило взрывчатое вещество - она была прикреплена к корпусу БПЛА.
Телеграм-канал отмечает, что найденный в лесу дрон в длину полутораметровый. Размах его крыльев - два с половиной метра.
Четвертый по подсчетам представителей СМИ БПЛА в Тульской области был обнаружен накануне. На аппарате не было никаких опознавательных знаков. Вероятно, беспилотник летел на предельно низкой высоте, из-за чего в ходе полета врезался в дерево и рухнул.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Корреспондент ФАН пообщался с героем видео Gulagu. net Азаматом Улдаровым, после чего выяснилось, что основатель...Подробнее
Иностранные производители техники в России испытывают трудности. Так, итальянский бренд Candy, принадлежащий китайской...Подробнее
Сегодня, в среду, в утренние часы на пути на станции метро "Гражданский проспект" упал мужчина. Специалисты...Подробнее
Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал информацию о якобы принудительной вербовке шестерых...Подробнее
РФ сохранила четвертое место по объему резервов золота. Об этом сообщает РИА «Новости», отмечая, что информация об...Подробнее
В Уфе скончалась четырехлетняя девочка. Ребенка не довезли до больницы — малышка умерла в салоне реанимобиля. Мама...Подробнее
Подполковник запаса Павел Калмыков связал поездку российского президента Владимира Путина в ЛНР и подконтрольную РФ...Подробнее
Полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин считает, что наступление ВСУ на левобережье Днепра в Херсонской...Подробнее
Направлением главного удара ВСУ в ходе планируемого контрнаступления наверняка станет южное, с целью взятия в том числе...Подробнее
Боевые действия на территории Украины длятся уже 14-й месяц. Животные прячутся от обстрелов точно так же, как и люди....Подробнее
Комментировать