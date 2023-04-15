Путин собирается провести работу совета по местному самоуправлению

Экс-заключенный Азамат Улдаров раскрыл правду о «расследовании» Gulagu. net в интервью ФАН
Корреспондент ФАН пообщался с героем видео Gulagu. net Азаматом Улдаровым, после чего выяснилось, что основатель...Подробнее
В администрации российского президента Владимира Путина сообщается, что он собирается 20 апреля провести работу совета по развитию местного самоуправления в Российской Федерации. Уточняется, что последний раз Путин лично руководил работой совета в январе 2020 года. Также уточняется, что на 20 апреля запланировано обсуждение таких вопросов, как профессиональная работа сотрудников в органах местного самоуправления, расширение муниципалитетов, работа органов местного самоуправления в общей системе государственной власти.
В 2020 году, когда Путин проводил работу совета, основной темой являлось обсуждение национальных государственных проектов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Корреспондент ФАН пообщался с героем видео Gulagu. net Азаматом Улдаровым, после чего выяснилось, что основатель...Подробнее
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