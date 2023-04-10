В Астрахани письма школьников участникам СВО были обнаружены в мусорном баке

Вчера, 21:04

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В Астрахани письма школьников участникам СВО были обнаружены в мусорном баке
Фото из открытых источников

Как сообщили корреспондентам редакции новостного информационного агентства «ТрибунаЛ» читатели южного российского города Астрахани, прошедшей ночью, 13 апреля, в четверг, во дворе дома по ул. Ленина, 23 в баке для сбора мусора и отходов были обнаружены десятки писем школьников. Данную корреспонденцию отправили из города Астрахани в адрес бойцов на линии соприкосновения специальной военной операции вооруженных сил страны на территории Украины. Авторы всех писем, найденных в мусорном контейнере, — учащиеся СОШ № 74 им. Габдуллы Тукая. 

Как показало дальнейшее расследование, все эти письма должны были отправить участникам СВО ещё в декабре. Военнослужащие в зоне СВО должны были получить эти весточки к Новому году, через Комитет солдатских матерей. Офис данной организации как раз находится в доме по ул. Ленина, 23. 

Есть информация свидетелей о том, что раскидали обнаруженные письма во дворе молодые ребята. Этих подростков попытались остановить прохожие, но все было тщетно. Сейчас предварительно известно о том, что это была некая «неформальная группа» молодежи. 


Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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