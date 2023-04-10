Демографы ВШЭ оценили вековую потребность в мигрантах для сохранения населения РФ

Сегодня, 08:29

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Демографы ВШЭ оценили вековую потребность в мигрантах для сохранения населения РФ
Фото из открытых источников

России может понадобиться ежегодно до 1,1 млн мигрантов, чтобы сохранить численность населения в стране. Об этом рассказали демографы из ВШЭ, отметив, что в стране сокращается численность населения и поэтому властям следует рассматривать различные варианты влияния на ситуацию, пишет РБК. 

По оценке экспертов, чтобы сохранить численность населения страны на уровне 146 миллионов человек необходимо привлекать ежегодно около 390 тыс. мигрантов.

При самом негативном сценарии численность россиян стремительно сократится, примерно, в половину в 2100 году. И в таком случае РФ каждый год будет нуждаться в 1,1 миллионов мигрантов.

Эксперты говорят о том, что уже сейчас стоит срочно начинать вводить программы, нацеленные на рост населения за счет мигрантов. Ведь по данным Росстата, с 2018 года в РФ уменьшается численность населения.

По словам специалистов, быстро обеспечить большой приток мигрантов РФ не сможет, и это тоже серьезная проблема.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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