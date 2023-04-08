В Новосибирской области не дали отсрочку отцу троих детей

Сегодня, 16:14

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В Новосибирской области не дали отсрочку отцу троих детей
Фото из открытых источников

В Новосибирской области не дали отсрочку отцу троих детей.

Мужчина отправился на фронт, когда его жена была беременна третьим ребенком. Но даже когда малыш родился, отсрочку его отцу не предоставили и он остается в зоне боевых действий на территории Украины.

В администрации Краснозерского района объяснили, почему многодетному отцу не разрешили вернуться домой. Чиновники утверждают, что они не могут отменить решения призывных комиссий по мобилизации граждан, сообщает НГС. Теперь отправить мобилизованного домой может только командир воинской части, к которой он приписан.

Родным мобилизованного остается лишь надеяться, что тот не погибнет и не будет ранен, пока ситуация урегулируется. Ведь бои в зоне проведения «военной спецоперации» продолжаются ежедневно. Минобороны РФ, к слову, еще не сообщало о том, сколько мобилизованных уже погибло в ходе боевых действий на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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