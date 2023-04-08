Telegram-канал «Улететь» сообщил, что Болгария стала хуже выдавать визы российским гражданам

Сегодня, 15:04

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Telegram-канал «Улететь» сообщил, что Болгария стала хуже выдавать визы российским гражданам
Фото из открытых источников

Одной из популярных стран для отдыха российских граждан является Болгария. Однако, как стало известно Телеграм-каналу "Улететь", это балканское государство стало хуже выдавать визы россиянам, желающим провести отдых на ее территории. Сообщается, что почти все въездные документы, выданные российским туристам болгарской стороной в период с конца марта по апрель текущего года, были однократными. В сообщении канала сказано, что с однократным въездом происходит выдача в том числе визы, которая стоит на 90 дней.

По мнению специалистов, нынешняя ситуация связана, судя по всему, с тем, что новые сотрудники посольства Болгарии решили более не выдавать многократные визы. Вместе с тем отмечается, что российские граждане могут въехать на болгарскую землю, если у них есть любой многократный шенген, который все еще выдается. На днях в Чехии сообщили, что в стране стало появляться больше россиян, преимущественно проживающих за пределами РФ. Было сказано, что некоторые из них прибывали в Чехию через Катар и Турцию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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