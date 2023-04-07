Кого освободят от военных сборов в РФ
В России ежегодно проходят военные сборы, на которые призывают тех, кто отслужил срочную службу. В ходе сборов...Подробнее
В России ежегодно проходят военные сборы, на которые призывают тех, кто отслужил срочную службу. В ходе сборов военнообязанные могут знакомиться с новыми видами вооружения, изучить новые нормы и правила, пишет «Парламентская газета».
Минобороны РФ опубликовало нормативные акты, регулирующие правила призыва на военные сборы, а также указало, кто может получить освобождение от них.
Важно знать, что на военные сборы могут не призвать при ухудшении здоровья. Но при этом военнообязанный должен будет получить лечение в государственной больнице или военном госпитале. Не отправят в часть и тех, у кого есть заболевания, травмы, отравления, в том числе алкогольное, наркотическое или токсическое. Также не будут призывать тех, кто уже лечится в поликлинике либо проходит санаторно-курортное лечение. Освобождают от призыва на военные сборы тех, кому назначена хирургическая операция. А вот доноры крови либо те, кто пребывает на карантине, от военных сборов не освобождены.
Помимо этого, от военных сборов освобождают депутатов всех уровней, сенаторов и губернаторов. Освобождены от военных сборов механизаторы и трактористы, если сборы проходят в период посевных или уборочных работ. Не вызовут на военные сборы педагогов и студентов, в том числе заочной формы обучения.
Также от военных сборов освобождены отцы, воспитывающие детей без матерей, либо мужчины, у которых беременные жены. Основанием для освобождения от военных сборов является уход за больным родственником.
Свободны от временного призыва и граждане с бронью от МВД, Росгвардии, ФСИН, ФСС, таможни или противопожарной службы, гражданский персонал Вооруженных сил и других силовых структур, а также сотрудники авиационного и железнодорожного транспорта, морского, речного и рыбопромыслового флота.
Не забирают на военные сборы заключенных и тех, у кого есть непогашенная судимость, а также тех, кто находится под следствием.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В России ежегодно проходят военные сборы, на которые призывают тех, кто отслужил срочную службу. В ходе сборов...Подробнее
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