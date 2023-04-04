ISW: РФ изменила тактику и формирует роты «Шторм Z» из числа резервистов

Россия принялась, из числа призванных в ходе объявленной частичной мобилизации резервистов, формировать специальные подразделения, «заточенные» специально под ведение городских боев. Это следует из очередного отчета по ситуации на СВО, подготовленного аналитиками Института изучения войны (ISW).

В нем сказано, что данные спецподразделения создаются вне структуры армейских подразделений. Только после формирования они вводятся в состав существующих полков и бригад.

«Роты "Шторм Z" предназначены для ведения боевых действий в городах или сложных географических районах с целью захвата важных и стратегических объектов, таких как опорные пункты, командные пункты и узлы связи», — объяснили в ISW.

Аналитики берутся утверждать, что на подготовку этих рот якобы отводится всего 10-15 дней, после чего они отправляются на передний край линии фронта.

В Институте полагают, что использование таких формирований, вероятно, не скажется на продвижении российских сил в Донбассе, передает «Правда.ру».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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