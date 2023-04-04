ISW: РФ изменила тактику и формирует роты «Шторм Z» из числа резервистов

Le Figaro: Перед своим визитом в Пекин Макрон и фон дер Ляйен назвали КНР всеми обидными словами
Французский президент Эммануэль Макрон собирается прибыть в Поднебесную с официальным визитом пятого апреля,...Подробнее
Россия принялась, из числа призванных в ходе объявленной частичной мобилизации резервистов, формировать специальные подразделения, «заточенные» специально под ведение городских боев. Это следует из очередного отчета по ситуации на СВО, подготовленного аналитиками Института изучения войны (ISW).
В нем сказано, что данные спецподразделения создаются вне структуры армейских подразделений. Только после формирования они вводятся в состав существующих полков и бригад.
«Роты "Шторм Z" предназначены для ведения боевых действий в городах или сложных географических районах с целью захвата важных и стратегических объектов, таких как опорные пункты, командные пункты и узлы связи», — объяснили в ISW.
Аналитики берутся утверждать, что на подготовку этих рот якобы отводится всего 10-15 дней, после чего они отправляются на передний край линии фронта.
В Институте полагают, что использование таких формирований, вероятно, не скажется на продвижении российских сил в Донбассе, передает «Правда.ру».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Французский президент Эммануэль Макрон собирается прибыть в Поднебесную с официальным визитом пятого апреля,...Подробнее
Будут ли отправлять на фронт срочников из Самарской области, рассказал военком Александр Вдовин. В Самарской области,...Подробнее
На территории Бельгии предприятия банкротятся одно за другим. В период с января по март текущего года в этой стране...Подробнее
Американская модель Белла Хадид неоднократно ложилась на стол к хирургам ради своего лисьего взгляда. Такого мнения...Подробнее
В небе над Сосновым бором в Ленинградской области России был зафиксирован неопознанный летающий объект. Из-за него в...Подробнее
Евгений Пригожин заявил, что обеспечивать безопасность приграничных регионов России должны военные структуры, иначе это...Подробнее
Апрель начался со снижения рубля и накануне рубль обновил апрельское минимальное значение к доллару. Рубль в минувший...Подробнее
Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин сделала заявление о политике, которую...Подробнее
Активист из «Волонтерской роты Боевого братства» Василий Соколов рассказал , как некоторые подразделения проводили...Подробнее
Наличие вредных продуктов в рационе питания может вызвать вздутие живота, что приводит к дискомфорту. Диетологи,...Подробнее
Комментировать