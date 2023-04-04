Статистика: в Самарской области смертность в два раза превысила рождаемость

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Демографическая ситуация в Самарской области России в 2023 году не улучшилась. Скорее, наоборот, если судить по новым данным статистики, обнародованными Самарстатом, смертность в регионе более чем вдвое превысила рождаемость.
Как следует из статистики, в январе нынешнего года в области родились 1 997 младенцев. В то же время в течение этого месяца умерло более чем вдвое больше жителей области - 4 159 человек. Из них - 7 новорожденных.
Устойчивым и долговременным фактором сокращения населения, как указали в Самарстате, продолжает оставаться естественная убыль населения.
При этом в ведомстве не указали, повлияла ли на демографическую обстановку в регионе специальная военная операция, которую Россия проводит на территории Украины более года.
Статистические данные по области и за минувший год особого оптимизма не внушали. Так, в 2022 году на свет появились 24 947 детей ( в 2021-ом родились 27 581), а умерли 44 876 человек, передает «63.ру».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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