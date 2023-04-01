Самарский военком Вдовин рассказал, отправят ли срочников в зону СВО

Сегодня, 16:04

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Самарский военком Вдовин рассказал, отправят ли срочников в зону СВО
Фото из открытых источников

Будут ли отправлять на фронт срочников из Самарской области, рассказал военком Александр Вдовин.

В Самарской области, как и в других регионах РФ, стартовал весенний призыв, пишет 63.RU. Но Вдовин утверждает, что солдат срочной службы на передовую не отправят. Он добавил, что если такое происходит и об этом становится известно, то срочника возвращают в часть, а лиц, которые его отправили на фронт, наказывают.

«Это позиция государства, это позиция Минобороны. Если какие-то случаи выявляют, то тех, кто это допустил, привлекают к ответственности. В Самарской области таких эпизодов не зафиксировано», — утверждает Вдовин.

Он также добил, что солдат срочной службы не будут направлять на службу на те территории Украины, которые РФ объявила своими.

Отметим, в РФ с 1 апреля идет набор на срочную службы и в этом году планируется набрать больше на 15%, чем годом ранее. В Самарской области будет роздано около 17 тыс. повесток.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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