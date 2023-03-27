Что изменится в жизни россиян с первого апреля

С 1 апреля россиян ждет ряд перемен. Они коснутся размера пенсий, социальных пособий, платы за ЖКУ и правил выдачи кредитов в МФО. Кроме того, в стране начнут тестировать новую валюту.

С первого апреля в России проведут ежегодную индексацию социальных пенсий — выплат, назначаемых инвалидам, а также детям и совершеннолетним студентам-очникам, о родителях которых ничего неизвестно или которые потеряли хотя бы одного кормильца. Кроме того, такие выплаты назначают мужчинам старше 70 лет и женщинам старше 65 (для малочисленных народов Севера это 55 и 50 лет соответственно), и трудовой стаж пенсионеров здесь роли не играет.

Индексация составит 3,3%. Сейчас минимальный размер социальной пенсии в России составляет 5886,14 руб. в месяц (ее получают инвалиды III группы), а максимальный — 16 619,39 руб. в месяц (инвалиды с детства I группы и дети-инвалиды). С учетом повышения минимальная и максимальная планка достигнет 6080,3 руб. и 17167,83 руб. соответственно. Пенсия индексируется автоматически, никаких документов для этого подавать не нужно.

Из-за роста социальной пенсии с 1 апреля на 3,3% вырастут и формирующиеся на ее основе пособия. Речь о призывниках, получивших инвалидность во время службы, детях погибших срочников, ветеранах Великой Отечественной войны с инвалидностью и блокадников, граждан, получивших инвалидность из-за радиационной или техногенной катастрофы, а также летчиках-испытателях на пенсии. Перечисленные категории граждан уже получают от 32% до 1500% от размера социальной пенсии.

Владельцы квартир получат в апреле новые платежные квитанции за оплату общедомовых нужд (ОДН) — на работу лифта, электроснабжение в многоквартирном доме и уборку мест общего пользования. В них будет произведён перерасчёт платы по коммунальным тарифам с учетом фактического потребления.

Как объясняют эксперты, тарифы ОДН оплачиваются либо по фактическому потреблению, либо по нормативам. В 2022 году были утверждены изменения, касающиеся тех, кто платит по нормативам. В таких платежах суммы будут периодически корректировать для приближения их к фактическому потреблению. Например, если в многоквартирном здании установлен общедомовой счетчик, платежи могут уменьшиться, если прежние начисления проводились по повышенным нормативам и у жителей нет задолженностей.

В домах без счетчика плата будет браться по нормативам, что приведет к увеличению расходов на ЖКУ. Это касается тех случаев, когда распределение будет происходить по нормативу в зависимости от площади квартиры или для всех жителей дома, если расходы на все общедомовые площади распределяются равномерно.

С апреля владельцам недвижимости и транспортных средств упростили форму сообщения о своих активах в налоговую службу. В документе больше не придется указывать виды недвижимости, реквизиты прилагаемых документов о правах на земельные участки и отдельные характеристики автомобилей.

Соответствующий документ подается однократно, если гражданин не получил уведомления из ФНС и не уплатил налоги за принадлежащие ему объекты.

Сообщение представляется вместе с копиями правоустанавливающих документов. На их основе налоговые органы направляют запросы в органы Росреестра, ГИБДД МВД, ГИМС, Росморречфлота, Росавиации, Ростехнадзора и другие структуры о получении сведений из государственных реестров, кадастров и других госресурсов для постановки на учет физического лица в налоговом органе по месту нахождения недвижимого имущества и транспортных средств.

В апреле 2023 года начнет действовать базовый стандарт совершения операций микрофинансовыми организациями (МФО). МФО в обязательном порядке должны будут вводить дополнительные способы проверки клиентов. Например, проверка паспорта получателя должна будет проходить с использованием сервисов органов государственной власти. Помимо этого, кредитные организации будут верифицировать номер телефона, электронную почту и банковский счёт потенциального заёмщика.

С апреля также начнется тестирование реальных операций граждан с цифровым рублём. Как рассказывала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, в проекте примут участие 13 банков. Сначала будет проводиться ограниченное количество операций, таких как торгово-сервисные платежи и переводы между ограниченным количеством реальных клиентов.

О введении цифрового рубля в ЦБ говорили уже давно. С декабря 2021 года проводилось тестирование платформы. Регулятор планировал, что на первом этапе при помощи цифрового рубля граждане смогут совершать переводы между физлицами, а также оплачивать им покупки и услуги. Впоследствии такой вид валюты, как ожидают в ЦБ, должен вытеснять наличные и безналичные средства. Цифровой рубль можно будет использовать для любых целей и нужд без подключения к интернету.

При этом возможность хранить цифровые сбережения у россиян должна быть независимо от банковской системы, обещают в ЦБ. Для этого будет предусмотрен автономный кошелек. По результатам тестирования будет сформирована дорожная карта внедрения платформы цифрового рубля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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