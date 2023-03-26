С первого апреля в России запустят цифровой рубль

С 1 апреля в России появится собственная цифровая валюта, предназначенная не для инвестирования. ЦБ РФ запускает виртуальный рубль, тестирование которого уже началось.

Цифровые деньги стали привычными в мировой практике. Многие страны уже выпускают аналоги физических монет и купюр. С 1 апреля подобная практика начнется и в РФ. Центральный банк России намерен запустить пока в тестовом режиме собственный виртуальный рубль. При этом, по заверению экспертов учреждения, все финансовые обязательства перед клиентами будут выполнены. Публичное обращение цифровой национальной валюты охватит территорию всей России. В будущем, как предполагают специалисты, можно будет полностью перейти на виртуальный аналог рубля. Выпуск инновационных денег доверят Банку России, структуры Центробанка будут обеспечивать его защиту от кибератак. Открыть цифровой кошелек станет возможным через мобильное приложение.

Следует отметить, что цифровые деньги России разрабатывались в течение более двух лет. При этом в предыдущий период тестирование проводилось сугубо экспертной средой. Теперь же, начиная с 1 апреля, рубль виртуального формата сможет проверить широкий круг общественности. По прогнозам, такая разработка может совершить настоящую революцию в финансовой и торговой среде, аналогичной внедрению банковских карточек. Специалисты призывают не сравнивать цифровой рубль с криптовалютой вроде биткоинов.

Виртуальные денежные средства РФ имеют совсем иной механизм работы и экономическую суть. Также цифровой рубль предназначен не для инвестирования в него, а сугубо для осуществления перечисления средств и оплаты товаров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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