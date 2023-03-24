Эксперт сообщил, что некоторые бежавшие от мобилизации россияне смогут не платить налоги

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Частичная мобилизация в России была объявлена полгода назад. Многие военнообязанные выехали за рубеж. Согласно закону, те, кто провел за пределами РФ 183 дня, больше не являются налоговыми резидентами.
Недавно исполнилось полгода, как была объявлена частичная мобилизация в России. Оказывается, граждане, которые пробыли за пределами государства 183 дня, теряют статус резидента по налогам. То есть те, которые уехали от мобилизации после 21 сентября и не вернулись обратно, должны будут выплачивать повышенный НДФЛ в размере 30%. Но такие правила грозят не всем российским гражданам, пребывающим за границей.
Юрист Сергей Гебель пояснил, что размер взимаемых налогов действительно зависит от статуса налогового резидентства.
«Если резидент РФ платит НДФЛ в размере 13-15% в зависимости от уровня дохода, то нерезидент сразу 30%. С зарплаты человека, уехавшего из страны, но продолжающего работу у российского работодателя, удерживается НДФЛ по такой ставке», — говорит эксперт.
Но полагать, что утрата резидентства повлечет за собой выплаты по тридцатипроцентной ставке, нельзя. По словам эксперта Сергея Соловых, так бывает не всегда. Ведь по повышенной ставке начисляются налоги от доходов, полученных от российских источников. А определить эти источники непросто.
Если трудящийся выполняет свою работу за пределами России, значит, и его источник прибыли тоже расположен за пределами страны. Значит, он может не платить налог. У работодателя тоже не удерживают НДФЛ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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