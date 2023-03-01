В Свердловской области семья участника СВО ВС из РФ три месяца не получала выплаты

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В Свердловской области уже три месяца семья контрактника, участвующего в боевых действиях на территории Украины не может получить выплаты.
Александр в конце октября отправился в воинскую часть, а с конца декабря родные не могут с ним связаться. Зимой выплаты на его карту не приходили.
Как заявил депутат Госдумы Максим Иванов, произошла ошибка в системе «Алушта». Он уверен, что все деньги семье выплатят, а пока решается вопрос о том, чтобы были начислены «боевые».
«Оставался вопрос по «боевым». По нему отдельно направлял запрос в военную прокуратуру Объединенной группировки войск», - сказал депутат.
Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Западные страны продолжают поставлять современное вооружение Украине, которое в итоге применяется на фронте против российских войск, зашедших на территорию Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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