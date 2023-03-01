Мобилизованные граждане в РФ начали жаловаться на передачу их долгов коллекторам

В Свердловской области в 2022 году умерли 58 тысяч человек
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В России долги мобилизованных граждан начали передавать коллекторам. Об этом пишет РБК, отмечая, что соответствующую информацию озвучил Центробанк. Регулятор уже получил около 900 жалоб от родных мобилизованных и непосредственно тех, кого государство направило на фронт, касательно проблем с получением кредитных каникул. Только 100 из них регулятор счел обоснованными.
«Часть жалоб связана с тем, что, когда гражданин погиб или признан умершим, признан инвалидом второй группы, тоже возникают вопросы. Особенно вопросы, связанные с длительными сроками рассмотрения соответствующих обращений членов семей, а иногда с передачей долга коллекторским агентствам», — рассказал статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.
По его словам, важно разбираться в таких ситуациях, поскольку факт гибели обнуляет долг и коллекторам его передавать нельзя.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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