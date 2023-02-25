Эксперт Леонков оценил угрозу беспилотников ВСУ для Москвы

«DP.RU»: Западные санкции создали большую проблему для автопрома РФ
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Военный эксперт Алексей Леонков оценил угрозу, которую украинские беспилотники представляют непосредственно для Москвы. Свое мнение на этот счет он высказал в беседе с «Московским комсомольцем».
По его словам, выбирать цели на территории России для беспилотников ВСУ помогают Соединенные Штаты. Именно союзники подбирают для аппаратов наиболее незащищенные ПВО маршруты.
«Чтобы противостоять такого рода атакам, следует создавать локальные эшелонированные системы ПВО с комплексами малой и средней дальности», — отмечает специалист.
Эксперт предполагает, что ВСУ не остановятся и будут продолжать искать бреши в ПВО России для того, чтобы атаковать объекты в столице России. Однако Леонков убежден, что Москве ничего не угрожает. Город прикрыт комплексами ПВО большой, средней и малой дальности.
Эффективно себя проявили в борьбе с беспилотниками ЗРК "Тор-М2", "Бук-М2", "Бук-М3".
Сегодня, 28 февраля, на 370-ый день специальной военной операции БПЛА были зафиксированы в пяти разных регионах России. Один из дронов был замечен упавшим близ важного объекта в Коломне Московской области.
Предполагается, что речь об украинской разработке UJ-22 Airborne. Дрон способен лететь на расстояние до 800 километров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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