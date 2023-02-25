Песков сообщил о планах работы совещания ФСБ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о планах работы коллегии федеральной службы безопасности. Он рассказал, что в ходе работы этого ведомства запланировано выступление российского президента Владимира Путина, выступление руководителя ФСБ Александра Бортникова. Также уточняется, что одной из задач работы коллегии ФСБ обозначено подведение итогов работы ведомства за прошедший 2022 год, а другая задача – формулирование приоритетных направлений на текущий 2023 год.

Ранее уже сообщалось, что российский президент планирует участвовать в работе коллегии ведомства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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