Жители Кургана рассказали, что услышали сигнал тревоги по телевидению.

Один из читателей «45.RU» прислал видео с записью сигнала тревоги, который прервал телевещание на местном канале. Он предположил, что телевидение взломали и начали передавать сигнал тревоги. Но курганский телецентр заявляет, что подмены контента не было и трансляция идет в обычном режиме.

В пресс-службе ГУ МЧС Курганской области в комментарии «45.RU» сообщили, что на «данный момент подобных сообщений от зауральцев не поступало». Но при этом об аналогичной проблеме сообщали также в Екатеринбурге и Тюмени. Жители этих городов тоже сняли на видео момент, когда трансляцию телеканалов прерывает сигнал тревоги.

Стоит отметить, что это не первая подобная атака. К примеру, не так давно была взломана радиостанция «Авторадио». Хакеры тоже пустили в эфир сигнал тревоги с призывом последовать в укрытия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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