«Известия»: госслужащих РФ могут обязать проходить курсы военной подготовки

Сегодня, 11:24

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«Известия»: госслужащих РФ могут обязать проходить курсы военной подготовки
Фото из открытых источников

Депутат Госдумы Анатолий Выборный предлагает ввести курсы военной подготовки в обязательном порядке для всех госслужащих.

Он заявил, что в нынешней ситуации это необходимый шаг, пишет газета «Известия». После таких курсов, по его словам, отправляясь в зону проведения «военной спецоперации», госслужащие смогут лучше ориентироваться на пограничных зонах.

Выборный заявил, что предложение об обязательных курсах военной подготовки для госслужащих поступило от граждан. Он призвал своих коллег поддержать эту инициативу.

По словам депутата, в нынешних условиях военная подготовка никому не помешает. Госслужащие после нее будут готовы к любому повороту событий, уверен он. Выборный добавил, что главы субъектов должны отвечать за безопасность населения, оперативно реагировать на все угрозы и обеспечивать оборону. После военной подготовки они будут лучше справляться с такими задачами.

Напомним, РФ проводит с 24 февраля 2022 года «военную спецоперацию» на территории Украины. Западные страны продолжают поставлять Киеву вооружение, а Украина настаивает на том, чтобы РФ вернула под контроль Киева все занятые территории, в том числе Донбасс и Крым.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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