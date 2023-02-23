Президент России Путин лишил гражданства жительницу Свердловской области

Сегодня, 10:29

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Президент России Путин лишил гражданства жительницу Свердловской области
Фото из открытых источников

Уроженка Свердловской области Татьяна Наношкина захотела выйти из гражданства России. Президент РФ Владимир Путин ее просьбу удовлетворил, подписав соответствующий указ. Текст его размещен на официальном портале правовой информации, информирует агентство «URA.Ru».

Татьяне Наношкиной 70 лет. Гражданства России она лишилась с пятницы. Документ был завизирован президентом РФ 24 февраля нынешнего года.

«Удовлетворить о выходе из гражданства Российской Федерации. Наношкина, урожденная Субботина Татьяна, родившаяся в Свердловской области», — сказано в тексте указа.

Помимо уроженки Свердловской области, гражданства лишились еще трое - двое уроженцев Ленинграда (сейчас - Санкт-Петербург), а также уроженка Горького (сейчас - Нижний Новгород).

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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