В ряде регионов России по радио прозвучала ложная воздушная тревога

Сегодня, 14:04

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В ряде регионов России по радио прозвучала ложная воздушная тревога
Фото из открытых источников

Утро среды, 22 февраля, для жителей ряда регионов России началось не только с кофе и легкой музыки. На любимых радиоволнах звучало предупреждающее сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Предупреждения транслировали сразу несколько радиостанций. Речь об «Energy» и «Юмор.FM», «Relax FM» и «Авторадио», а также «Comedy Radio», передает газета «Московский комсомолец».

Женский голос призывал всех немедленно проследовать в укрытие на радиоволнах в таких городах, как Белгород, Казань, Старый Оскол, Новоуральск, Саратов, Уфа, Воронеж, а также в Московской области.

Предупреждения о воздушной тревоге и вероятности нанесения ракетного удара выявились ложными. По информации МЧС страны, это результат происков хакеров. Они сумели взломать спутник, с которого радиосигнал подается в регионы.

Газета уточняет, что речь о спутнике Eutelsat W4.

«В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. МЧС России сообщает, что данная информация является фейковой и не соответствует действительности», - говорится в пресс-релизе.

Следует сказать, что многие россияне испытали настоящий шок, заслышав по радио предупреждения о воздушной тревоге. В МЧС в этой связи порекомендовали следить исключительно за сообщениями официальных источников.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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