В ряде регионов России по радио прозвучала ложная воздушная тревога

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Утро среды, 22 февраля, для жителей ряда регионов России началось не только с кофе и легкой музыки. На любимых радиоволнах звучало предупреждающее сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Предупреждения транслировали сразу несколько радиостанций. Речь об «Energy» и «Юмор.FM», «Relax FM» и «Авторадио», а также «Comedy Radio», передает газета «Московский комсомолец».
Женский голос призывал всех немедленно проследовать в укрытие на радиоволнах в таких городах, как Белгород, Казань, Старый Оскол, Новоуральск, Саратов, Уфа, Воронеж, а также в Московской области.
Предупреждения о воздушной тревоге и вероятности нанесения ракетного удара выявились ложными. По информации МЧС страны, это результат происков хакеров. Они сумели взломать спутник, с которого радиосигнал подается в регионы.
Газета уточняет, что речь о спутнике Eutelsat W4.
«В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. МЧС России сообщает, что данная информация является фейковой и не соответствует действительности», - говорится в пресс-релизе.
Следует сказать, что многие россияне испытали настоящий шок, заслышав по радио предупреждения о воздушной тревоге. В МЧС в этой связи порекомендовали следить исключительно за сообщениями официальных источников.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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