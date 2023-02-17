«Фонтанка» объяснила, почему не получился сборник анимации «Антология русского хоррора: Красный состав»

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О новом анимационном сериале «Антология русского хоррора: Красный состав» рассказывает «Фонтанка».
Выпустили этот недетский анимационный сериал стриминги «Кинопоиск» и «More.TV».
Уже можно посмотреть три эпизода из сериала. Каждый из них снимают по российским авторам. Сценаристами и режиссерами стали специалисты из разных стран мира. Организовали проект шоураннеры Алеша Климов и Юрий Степанов (они базируются в Канаде).
Как отмечают эксперты, на российском рынке жанр ужасов не самый кассовый. Но все же авторы проекта надеются, что в анимационном формате этот жанр найдет больше поклонников, чем фильмы или книги, которые до сих пор появлялись в российском прокате или выходили на различных платформах.
В любом случае проект уже запущен и первые отзывы на него вполне положительные. Для российского зрителя это пока не совсем привычный формат, поэтому интерес к нему есть, так что вполне вероятно, что найдутся и те, кто полюбит хоррор в таком формате.
Но в целом же, отмечают эксперты, говорить о быстром и успешном продвижении проекта в РФ еще не приходится. Все же российский зритель очень консервативный и привыкает не сразу к новым форматам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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