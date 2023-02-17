«Фонтанка» объяснила, почему не получился сборник анимации «Антология русского хоррора: Красный состав»

Сегодня, 11:09

0

Image 16+
«Фонтанка» объяснила, почему не получился сборник анимации «Антология русского хоррора: Красный состав»
Фото из открытых источников

О новом анимационном сериале «Антология русского хоррора: Красный состав» рассказывает «Фонтанка».

Выпустили этот недетский анимационный сериал стриминги «Кинопоиск» и «More.TV».

Уже можно посмотреть три эпизода из сериала. Каждый из них снимают по российским авторам. Сценаристами и режиссерами стали специалисты из разных стран мира. Организовали проект шоураннеры Алеша Климов и Юрий Степанов (они базируются в Канаде).

Как отмечают эксперты, на российском рынке жанр ужасов не самый кассовый. Но все же авторы проекта надеются, что в анимационном формате этот жанр найдет больше поклонников, чем фильмы или книги, которые до сих пор появлялись в российском прокате или выходили на различных платформах.

В любом случае проект уже запущен и первые отзывы на него вполне положительные. Для российского зрителя это пока не совсем привычный формат, поэтому интерес к нему есть, так что вполне вероятно, что найдутся и те, кто полюбит хоррор в таком формате.

Но в целом же, отмечают эксперты, говорить о быстром и успешном продвижении проекта в РФ еще не приходится. Все же российский зритель очень консервативный и привыкает не сразу к новым форматам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Фонтанка» объяснила, почему не получился сборник анимации «Антология русского хоррора: Красный состав»

Сегодня, 11:09

Развожаев объяснил звуки стрельбы в Севастополе плановыми учениями

17-02-2023, 16:34

«МК»: Российский бомонд резко отреагировал на ограничение иностранных слов в русском языке

17-02-2023, 14:14

В Екатеринбурге начали продавать покрашенную селедку под видом рыбы дорогих сортов

16-02-2023, 21:39

Женщина из Челябинска пожаловалась на то, что не может записаться в поликлинику на прием

16-02-2023, 11:49

Военный эксперт Михайлов объяснил, почему Россия не атакует спутниковую группировку НАТО

14-02-2023, 11:14

Большинство жителей Петербурга считают, что чиновникам нужно запретить отдыхать за границей

13-02-2023, 11:14

Воронежцы в соцсетях пожаловались на Z-рекламу возле кладбища

11-02-2023, 17:19

«Стране нужна Партия Победы»: политолог Аркатов призвал руководство России упорно трудиться для победы в СВО

11-02-2023, 16:01

Бюджет Самарской области могут пересмотреть в ближайшее время, чтобы урезать выплаты самарским чиновникам

10-02-2023, 11:09

СМИ перечислили самые подорожавшие с начала этого года товары в Санкт-Петербурге

10-02-2023, 08:39

Вернувшийся домой мобилизованный из Пермского края ушел на СВО ВС из РФ по контракту и погиб

9-02-2023, 14:14

Пригожин призвал защищать от дискредитации только обычных бойцов, а не руководство

8-02-2023, 21:45

Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил о том, что вопрос с избиением мобилизованных уже решен

8-02-2023, 14:19

Пермский гарнизонный суд отказал контрактнику, который решил уволиться из армии

7-02-2023, 21:54

В Екатеринбурге в рамках фестиваля Bach-fest раздалась залповая стрельба

7-02-2023, 15:49

Каждый день идет тяжелая работа, в результате которой бюрократия ломается: Пригожин о наделении статусом ветерана боевых действий всех участников СВО

7-02-2023, 13:38

46-летний отец троих детей из Кировской области погиб в зоне спецоперации

6-02-2023, 15:14

РИА Новости: Люди с рассеянным склерозом рискуют остаться без жизненно важного препарата

6-02-2023, 13:49

Работникам 14 омских организаций возможно незаконно предоставили отсрочку от мобилизационного призыва

6-02-2023, 10:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Сорокин раскритиковал идею цифровизации системы здравоохранения в Петербурге

Сорокин раскритиковал идею цифровизации системы здравоохранения в Петербурге

18-02-2023, 16:45

0

Юрист, активист Никита Сорокин считает, что цифровизацию в сфере обеспечения жителей рецептами на льготные лекарства...

Подробнее
Аналитики «Горячих Точек» сообщили о нестыковках в опровержении Минобороны по увольнению военных ЛДНР

Аналитики «Горячих Точек» сообщили о нестыковках в опровержении Минобороны по увольнению военных ЛДНР

19-02-2023, 20:30

0

Недавно в Сети стала распространяться информация о том, что по неустановленным причинам боевых офицеров ДНР и ЛНР...

Подробнее
С 19 февраля в Турции прекращаются поиски пропавших при землетрясении

С 19 февраля в Турции прекращаются поиски пропавших при землетрясении

18-02-2023, 18:54

0

В результате жуткого землетрясения на всей территории Турции зафиксировано погибшими свыше 40 тысяч человек. В...

Подробнее
Немецкое издание сообщает, что Польша продолжает импортировать нефть из Российской Федерации

Немецкое издание сообщает, что Польша продолжает импортировать нефть из Российской Федерации

18-02-2023, 18:49

0

Немецкое издание сообщает, что польские компании продолжают покупать нефть у российских компаний, хотя представители...

Подробнее
Что станет с турецкой экономикой после землетрясения

Что станет с турецкой экономикой после землетрясения

19-02-2023, 19:44

0

Шестого февраля на турецкой земле пронеслись одно за другим три разрушительных землетрясения. Эпицентр разлома в земной...

Подробнее
Хаяси и Чина договорились об общей политике Японии и Южной Кореи в регионе

Хаяси и Чина договорились об общей политике Японии и Южной Кореи в регионе

19-02-2023, 10:09

0

В японском министерстве иностранных дел сообщили о результатах переговоров между дипломатами Японии и Южной Кореи на...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

МК: Мобилизованные на СВО ВС из РФ братья сообщили о плюсах и минусах службы вместе

МК: Мобилизованные на СВО ВС из РФ братья сообщили о плюсах и минусах службы вместе

Вчера, 17:24

0

Братья с позывными Бурый и Тезза рассказали о том, как им служится вместе. На фронт они попали во время мобилизации,...

Подробнее
Кисида сообщил о запросе на созыв СБ ООН

Кисида сообщил о запросе на созыв СБ ООН

Вчера, 08:34

0

Руководитель японского правительства Кисида сообщил в интервью журналистам, что японские политические власти запросили...

Подробнее
Сообщается о скором начале переговоров по продлению зерновой сделки

Сообщается о скором начале переговоров по продлению зерновой сделки

Вчера, 08:24

0

Агентство РИА «Новости» сообщает, что, по сведениям собеседника агентства, в скором времени планируется начало активных...

Подробнее
Сейсмолог Завьялов объяснил происхождение гигантской трещины в Турции

Сейсмолог Завьялов объяснил происхождение гигантской трещины в Турции

Вчера, 22:34

0

Доктор физико-математических наук Алексей Завьялов прокомментировал шокирующие кадры с изображением огромной трещины на...

Подробнее