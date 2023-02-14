Развожаев объяснил звуки стрельбы в Севастополе плановыми учениями

Финны пожаловались на россиян, добирающихся в страну через Норвегию
Машины с российскими номерами въезжают в закрытую Финляндию в объезд через Норвегию. Финские таможенники не могут найти...Подробнее
Во многих пабликах сегодня появилась информация о том, что в Севастополе слышны звуки стрельбы - автоматные очереди. Горожане выказывали обеспокоенность в связи с этим и связывали инцидент с провокациями ВСУ. На сообщения отреагировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. У себя в Telegram-канале он объяснил звуки стрельбы, которые были слышны, плановыми учениями.
«Вижу в городских пабликах сообщения о звуках стрельбы в городе. Идет плановое выполнение упражнений по стрельбе», — написал Развожаев.
По словам губернатора, на текущий момент обстановку в городе можно охарактеризовать как спокойную.
Ранее сегодня власти сообщили, что российские силы ПВО близ Балаклавской ТЭС в Севастополе сбили беспилотный летательный аппарат. Пострадавших в результате инцидента нет, повреждений - тоже.
Напомним, Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря США, выступая в Центре Карнеги, сообщила, что российские военные объекты в Крыму являются «легитимными целями» для Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Машины с российскими номерами въезжают в закрытую Финляндию в объезд через Норвегию. Финские таможенники не могут найти...Подробнее
Руководство Минобороны России оказалось неспособным привлекать заключенных на военную службу, сообщают СМИ. Журналисты...Подробнее
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков порассуждал о судьбе «Северных потоков» и «Ямала -...Подробнее
Военный репортер ВГТРК Андрей Руденко заявил, что регулярное посещение московских массажных кабинетов командованием...Подробнее
Политолог Ищенко выразил свое мнение по поводу планов политического руководства западных государств в связи с...Подробнее
Китайские журналисты выразили мнение о ситуации с введенным верхним пределом цены на нефть из Российской Федерации...Подробнее
Запад продолжает готовить Украину к весеннему наступлению. В страну прибывает военная техника и вооружение, после чего...Подробнее
Женщина из Челябинска пожаловалась на то, что не может записаться в поликлинику на прием. Она сообщила, что хотела...Подробнее
Индонезия отказалась от идеи закупить у России истребители Су-35 под давлением Соединенных Штатов Америки, пишет...Подробнее
Жители Екатеринбурга заметили на полках магазинов странный деликатес. Речь идет о морепродукте под броским названием...Подробнее
Комментировать