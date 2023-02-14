Развожаев объяснил звуки стрельбы в Севастополе плановыми учениями

Во многих пабликах сегодня появилась информация о том, что в Севастополе слышны звуки стрельбы - автоматные очереди. Горожане выказывали обеспокоенность в связи с этим и связывали инцидент с провокациями ВСУ. На сообщения отреагировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. У себя в Telegram-канале он объяснил звуки стрельбы, которые были слышны, плановыми учениями.

«Вижу в городских пабликах сообщения о звуках стрельбы в городе. Идет плановое выполнение упражнений по стрельбе», — написал Развожаев.

По словам губернатора, на текущий момент обстановку в городе можно охарактеризовать как спокойную.

Ранее сегодня власти сообщили, что российские силы ПВО близ Балаклавской ТЭС в Севастополе сбили беспилотный летательный аппарат. Пострадавших в результате инцидента нет, повреждений - тоже.

Напомним, Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря США, выступая в Центре Карнеги, сообщила, что российские военные объекты в Крыму являются «легитимными целями» для Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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