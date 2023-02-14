В Екатеринбурге начали продавать покрашенную селедку под видом рыбы дорогих сортов

Жители Екатеринбурга заметили на полках магазинов странный деликатес. Речь идет о морепродукте под броским названием «Красная рыбка», который представляет собой сельдь, окрашенную под лосося. Не каждый покупатель может заметить визуальный обман. По сути, никакого обмана нет, ведь продавец не скрывает, что это — сельдь, а состав соответствует заявленному на упаковке: сельдь тихоокеанская, красители и консерванты. Это не что иное, как маркетинговая уловка.

Такой бюджетный лосось стоит 132 рубля. А стоимость 200 граммов натуральной красной рыбы составляет около 280 рублей.

Одна из покупательниц рассказала: «По вкусу рыба не сильно соленая, похожа на селедку из банки с маслом, только тонко нарезанную и покрашенную. На полке селедка лежала рядом с горбушей и форелью, по упаковке сразу не отличишь».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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