Женщина из Челябинска пожаловалась на то, что не может записаться в поликлинику на прием.

Она сообщила, что хотела записать себя и ребенка к офтальмологу, но взять талон не смогла, поскольку в поликлиники попросту не было такого специалиста, пишет 74.RU.

В Минздраве рассказали, как и где можно получить талоны к узким специалистам.

В Министерстве здравоохранения региона уже изучили ее жалобу и объяснили, как и где нужно получать направления. И оказалось, что приходится обращаться к специалистам в другие города.

«Если выбрать офтальмолога взрослого или других специалистов, то всплывают врачи других городов: из Миасса, Златоуста, Карабаша и так далее. Но только не Челябинск. А если вдруг Челябинск, то поликлиника, к которой ты вообще не относишься. Одного эндокринолога нашла, ну и, конечно, талонов нет. Стоматология — тоже мрак один, нашей поликлиники нет, опять только другие города, вот интересно, если я в Касли запишусь, меня там рады будут видеть?» - сообщила женщина.

При этом в Минздраве региона заявляют, что действительно не все поликлиники укомплектованы на 100% такими врачами как офтальмолог, эндокринолог и стоматолог. Сейчас в регионе запущены программы, чтобы привлечь таких специалистов. В тех поликлиниках, где их нет, пациентам объясняют, как получить консультацию в другом медицинском учреждении.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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