Военный эксперт Михайлов объяснил, почему Россия не атакует спутниковую группировку НАТО

Сегодня, 11:14

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Военный эксперт Михайлов объяснил, почему Россия не атакует спутниковую группировку НАТО
Фото из открытых источников

Технические возможности России позволяют уничтожить спутниковую группировку НАТО, которая отслеживает ситуацию в зоне СВО и делится информацией с Украиной. Об этом заявляет руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов и тут же спешит акцентировать внимание на том, что Москва не станет этого делать.

В беседе с URA.RU он пояснил, что если РФ атакует спутниковую группировку Альянса, непременно последует ответ. США и другие страны военно-политического блока такие удары воспримут как прямое военное нападение на собственную инфраструктуру.

Следовательно, последует мощный военно-технический ответ.

Военный аналитик допускает, что между Штатами и Россией может быть паритет в вопросе работы спутников.

«Мы ведь тоже обладаем спутниковой группировкой на орбите. У нас тоже имеются спутники военного, научного, гражданского назначения, поэтому ни одно из крупных государств, обладающее орбитальными группировками спутников, не заинтересовано в том, чтобы по ним наносились удары или использовались средства поражения», — растолковал Михайлов.

Напомним, через десять дней будет ровно год, как российские войска зашли на территорию Украины со специальной военной операцией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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