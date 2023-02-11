Военный эксперт Михайлов объяснил, почему Россия не атакует спутниковую группировку НАТО

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Технические возможности России позволяют уничтожить спутниковую группировку НАТО, которая отслеживает ситуацию в зоне СВО и делится информацией с Украиной. Об этом заявляет руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов и тут же спешит акцентировать внимание на том, что Москва не станет этого делать.
В беседе с URA.RU он пояснил, что если РФ атакует спутниковую группировку Альянса, непременно последует ответ. США и другие страны военно-политического блока такие удары воспримут как прямое военное нападение на собственную инфраструктуру.
Следовательно, последует мощный военно-технический ответ.
Военный аналитик допускает, что между Штатами и Россией может быть паритет в вопросе работы спутников.
«Мы ведь тоже обладаем спутниковой группировкой на орбите. У нас тоже имеются спутники военного, научного, гражданского назначения, поэтому ни одно из крупных государств, обладающее орбитальными группировками спутников, не заинтересовано в том, чтобы по ним наносились удары или использовались средства поражения», — растолковал Михайлов.
Напомним, через десять дней будет ровно год, как российские войска зашли на территорию Украины со специальной военной операцией.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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