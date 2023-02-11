Большинство жителей Петербурга считают, что чиновникам нужно запретить отдыхать за границей

В Перми провели опрос касательно возможности введения запрета на отдых за границей для российских чиновников.

Как показал опрос, жители Перми положительно оценивают такое решение, если оно будет принято. По их мнению, на период «военной спецоперации» чиновникам стоит забыть об отдыхе на заграничных курортах и оставаться в родной стране вместе с другими гражданами, которые не могут себе позволить путешествия за границу.

Авторы инициативы считают, что запрет на выезд за границу сократит количество завербованных госслужащих. Также это снизит вероятность различных провокаций.

Стоит отметить, что все же 28% выступили против запрета, а 18% заявили, что такой запрет нарушает права человека. Еще 8% утверждают, что запрет покажет, кто является патриотом РФ, а кто будет искать любую возможность отправиться за границу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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