Большинство жителей Петербурга считают, что чиновникам нужно запретить отдыхать за границей

Сегодня, 11:14

0

Image 16+
Большинство жителей Петербурга считают, что чиновникам нужно запретить отдыхать за границей
Фото из открытых источников

В Перми провели опрос касательно возможности введения запрета на отдых за границей для российских чиновников.

Как показал опрос, жители Перми положительно оценивают такое решение, если оно будет принято. По их мнению, на период «военной спецоперации» чиновникам стоит забыть об отдыхе на заграничных курортах и оставаться в родной стране вместе с другими гражданами, которые не могут себе позволить путешествия за границу.

Авторы инициативы считают, что запрет на выезд за границу сократит количество завербованных госслужащих. Также это снизит вероятность различных провокаций.

Стоит отметить, что все же 28% выступили против запрета, а 18% заявили, что такой запрет нарушает права человека. Еще 8% утверждают, что запрет покажет, кто является патриотом РФ, а кто будет искать любую возможность отправиться за границу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Большинство жителей Петербурга считают, что чиновникам нужно запретить отдыхать за границей

Сегодня, 11:14

Воронежцы в соцсетях пожаловались на Z-рекламу возле кладбища

11-02-2023, 17:19

«Стране нужна Партия Победы»: политолог Аркатов призвал руководство России упорно трудиться для победы в СВО

11-02-2023, 16:01

Бюджет Самарской области могут пересмотреть в ближайшее время, чтобы урезать выплаты самарским чиновникам

10-02-2023, 11:09

СМИ перечислили самые подорожавшие с начала этого года товары в Санкт-Петербурге

10-02-2023, 08:39

Вернувшийся домой мобилизованный из Пермского края ушел на СВО ВС из РФ по контракту и погиб

9-02-2023, 14:14

Пригожин призвал защищать от дискредитации только обычных бойцов, а не руководство

8-02-2023, 21:45

Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил о том, что вопрос с избиением мобилизованных уже решен

8-02-2023, 14:19

Пермский гарнизонный суд отказал контрактнику, который решил уволиться из армии

7-02-2023, 21:54

В Екатеринбурге в рамках фестиваля Bach-fest раздалась залповая стрельба

7-02-2023, 15:49

Каждый день идет тяжелая работа, в результате которой бюрократия ломается: Пригожин о наделении статусом ветерана боевых действий всех участников СВО

7-02-2023, 13:38

46-летний отец троих детей из Кировской области погиб в зоне спецоперации

6-02-2023, 15:14

РИА Новости: Люди с рассеянным склерозом рискуют остаться без жизненно важного препарата

6-02-2023, 13:49

Работникам 14 омских организаций возможно незаконно предоставили отсрочку от мобилизационного призыва

6-02-2023, 10:24

Команда Куйвашева не сможет выполнить обещание сделать из Екатеринбурга «студенческую столицу»

6-02-2023, 09:33

Эксперт Жданов: ВС РФ перебросили на фронт экспериментальный истребитель «Леопардов»

5-02-2023, 15:24

Патриарх Кирилл отстранил от служения московского священника за слово «мир» в молитве

4-02-2023, 15:49

Сенатор Цеков заверил, что Крым хорошо защищен от поставляемого Украине Западом оружия

4-02-2023, 13:39

Пограничники Ростовской области задержали контуженого мобилизованного

3-02-2023, 22:44

Куда пропали фейсконтрольщики, которые ранее повелевали судьбами на входе в ночные клубы

3-02-2023, 11:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил идеологию ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил идеологию ЧВК «Вагнер»

10-02-2023, 22:48

0

В интервью для проекта WarGonzo предприниматель из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин объяснил , на чем строится...

Подробнее
«Стране нужна Партия Победы»: политолог Аркатов призвал руководство России упорно трудиться для победы в СВО

«Стране нужна Партия Победы»: политолог Аркатов призвал руководство России упорно трудиться для победы в СВО

11-02-2023, 16:01

0

Для того, чтобы Россия могла добиться победы в ходе спецоперации на Украине и отстоять свой суверенитет перед небывалым...

Подробнее
Гражданам России перечислили страны для отдыха на море без сложностей с оформлением визы

Гражданам России перечислили страны для отдыха на море без сложностей с оформлением визы

10-02-2023, 17:19

0

О том, в какие страны россияне могут отправиться без виз на отдых, рассказали аналитики сервиса планирования...

Подробнее
Путин назначил нового посла на Кубу и Багамские острова

Путин назначил нового посла на Кубу и Багамские острова

10-02-2023, 17:34

0

Российский президент Путин провел смену руководителя дипломатического представительства государства на Кубе. Ранее эту...

Подробнее
ВЗГЛЯД проинформировал, что Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

ВЗГЛЯД проинформировал, что Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

10-02-2023, 16:14

0

Россия готовится к тому, чтобы обрушить влияние доллара на мировую экономику. Об этом пишет издание «Взгляд». Автор...

Подробнее
Абэ рассказал о предложении Обамы ввести санкции

Абэ рассказал о предложении Обамы ввести санкции

11-02-2023, 10:24

0

Занимавший ранее должность руководителя японского правительства Абэ выпустил свои мемуары, в которых затронута тема...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Терских рассказал об отношении японцев к позиции Российской Федерации по украинскому кризису

Терских рассказал об отношении японцев к позиции Российской Федерации по украинскому кризису

11-02-2023, 17:59

0

Руководитель генерального консульства Российской Федерации в японском городе Осака Терских в интервью агентству РИА...

Подробнее
Воронежцы в соцсетях пожаловались на Z-рекламу возле кладбища

Воронежцы в соцсетях пожаловались на Z-рекламу возле кладбища

11-02-2023, 17:19

0

Воронежцы в соцсетях возмущаются по поводу баннера с социальной рекламой, который разместили возле городского...

Подробнее
Причиной землетрясений в Турции может быть замедление скорости движения земли

Причиной землетрясений в Турции может быть замедление скорости движения земли

10-02-2023, 14:49

0

Ученые рассказали о том, что причиной землетрясения в Турции и Сирии могло стать изменение скорости движения ядра...

Подробнее
Песков ответил на вопрос о подписании Путиным документа, излагающего новую концепцию внешней политики

Песков ответил на вопрос о подписании Путиным документа, излагающего новую концепцию внешней политики

10-02-2023, 15:09

0

Сегодня, 10 февраля, пресс-секретарю российского президента Пескову был задан вопрос о сроках, когда Путин подпишет...

Подробнее