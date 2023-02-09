Воронежцы в соцсетях пожаловались на Z-рекламу возле кладбища

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Воронежцы в соцсетях возмущаются по поводу баннера с социальной рекламой, который разместили возле городского Юго-западного кладбища.
На большом билборде, установленном возле кладбища, изображен военный ВС РФ с большой буквой Z и подписью «Работайте, братья».
«Это насмешка над погибшими ребятами?» - пишет телеграм-канал «Мой и твой Воронеж».
Подписчики согласились с этим, отмечая, что плакат висит давно, и до сих пор никто не обратил внимания на него. Тем не менее в комментариях к обсуждению ситуации представитель правительства Воронежской области написал, что плакат будет перенесен «на другие рекламные позиции».
Кто был инициатором размещения его там, правительство города не знает. Предположительно, его разместило одно из федеральных агентств Москвы в рамках социальной рекламы.
Стоит отметить, что Минобороны РФ не давало информации о потерях России в ходе «военной спецоперации» на территории Украины за 11 месяцев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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