Бюджет Самарской области могут пересмотреть в ближайшее время, чтобы урезать выплаты самарским чиновникам. Об этом сообщил депутат регионального парламента Максим Федоров. Он рассказал, что пенсионные выплаты чиновникам из регионального бюджета следует отменить, а сэкономленные средства следует направить на нужды семей мобилизованных.

В пояснительной записке говорится, что речь идет не обо всех чиновниках, которые получают пенсионные выплаты.

«Есть случаи, когда доплату получают лица, которые не проживают на территории региона, или же их заслуги перед народом остаются под большим вопросом», - предполагает автор законопроекта.

Но отменить эти выплаты можно только если их одобрят в профильных комитетах губернской думы. Потом за них должны проголосовать депутаты и далее изменения должен утвердить глава региона.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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