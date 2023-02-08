СМИ перечислили самые подорожавшие с начала этого года товары в Санкт-Петербурге

Продуктовую инфляцию заметили практически все россияне. Однако не менее резко поднялись цены на многие группы промышленных товаров.

Журналисты решили сравнить цены текущего и прошлого года, а также выяснить, на что стало больше уходить денег. Буквально неделю назад индекс потребительских цен вырос на 1%. Согласно последним данным, опубликованным Росстатом, цифра за последнюю неделю стала рекордной — 0,26%. Помимо огурцов и лука, которые также взлетели в цене в разы, подорожала и коммуналка. Счета, которые приходят многим россиянам, их просто шокируют. Однако и здесь перечислены не все моменты.

Отдельного внимания заслуживают промышленные товары и одежда. Среди непродовольственных товаров сильнее всего в цене выросли мужские носки. При этом, объективных причин для этого нет. Рост составил приблизительно 20%. Удорожание не прошло мимо детских джинсов и кроссовок, женских колготок и подгузников. В данном случае аналогично нет объяснения росту их стоимости. Причиной роста цены на стиральные порошки и корма для животных стали логистические проблемы. На 64% подорожали спички.

Рост цен на смартфоны, скорее всего, связан с длинными новогодними каникулами, в течение которых горожане усиленно потребляли. Интересно, что, несмотря на прошлогодний ажиотаж, итоговая цифра за 2022 год по смартфонам в Петербурге оказалась более чем скромная — всего 2,46%. Так что нынешний рост — это исключительно отголоски новогодних «распродаж».

Из стройматериалов резко подорожала краска — тут уже действительно проблема в провалившейся логистике импортных компонентов.

Такая же шарада — с самыми базовыми лекарствами. Не с теми, импорт которых вдруг оборвался, и не с теми, для которых по всему свету надо искать фармсубстанции. Но-шпа, анальгин и йод подорожали за год в полтора раза. Скорее всего, дело в том, что производители больше не желают выпускать их в дешевом виде и выпускают в аптеки только «улучшенные» варианты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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