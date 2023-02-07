Вернувшийся домой мобилизованный из Пермского края ушел на СВО ВС из РФ по контракту и погиб

Сегодня, 14:14

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Вернувшийся домой мобилизованный из Пермского края ушел на СВО ВС из РФ по контракту и погиб
Фото из открытых источников

29-летний житель Добрянского округа, контрактник Герман Зубов погиб на фронте.

Он был мобилизован осенью, но потом его вернули домой, рассказывает «59.ru». После этого мужчина решил уже пойти на фронт как контрактник. Он ранее служил в ВДВ и думал, что этот опыт поможет ему выжить.

29 января ему могло бы исполниться 30 лет. Но он погиб, и о его похоронах «59.ru» сообщила тетя погибшего. Теперь родным выплатят компенсацию за его смерть. Куда потратят похоронные деньги родственники пока не рассказали изданию.

Стоит отметить, что «военная спецоперация» продолжается с 24 февраля 2022 года. Западные страны продолжают поддерживать Киев и обещают поставить еще больше вооружения. А это значит, что бои продолжатся и число вдов, детей без отцов и матерей, потерявших сыновей, будет увеличиваться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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