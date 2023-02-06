Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил о том, что вопрос с избиением мобилизованных уже решен

Сегодня, 14:19

0

Image 16+
Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил о том, что вопрос с избиением мобилизованных уже решен
Глава Тувы Владислав Ховалыг

Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил о том, что вопрос с избиением мобилизованных уже решен.

Ранее в Сеть попало видео, которое записали тувинские мобилизованные. Они жаловались на то, что представители народной милиции ДНР их избивают, пишет «URA.RU». Ховалыг сообщил, что мобилизованных, которые жаловались на избиения, переведут в 55-ю бригаду.

«В Минобороны РФ положительно отнеслись к вопросу о переводе мобилизованных из ДНР в 55-ю бригаду», — сказал Ховалыг.

По его словам, в 55-й бригаде много мобилизованных из Тувы. Эта бригада, отметил Ховалыг,  успешно выполняет задачи в зоне проведения спецоперации.

Напомним, российские войска, в которые включены и мобилизованные граждане РФ, сейчас находятся на территории Украины, где выполняют задачи в рамках «военной спецоперации», начавшейся еще 24 февраля 2022 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил о том, что вопрос с избиением мобилизованных уже решен

Сегодня, 14:19

Пермский гарнизонный суд отказал контрактнику, который решил уволиться из армии

Вчера, 21:54

В Екатеринбурге в рамках фестиваля Bach-fest раздалась залповая стрельба

Вчера, 15:49

Каждый день идет тяжелая работа, в результате которой бюрократия ломается: Пригожин о наделении статусом ветерана боевых действий всех участников СВО

Вчера, 13:38

46-летний отец троих детей из Кировской области погиб в зоне спецоперации

6-02-2023, 15:14

РИА Новости: Люди с рассеянным склерозом рискуют остаться без жизненно важного препарата

6-02-2023, 13:49

Работникам 14 омских организаций возможно незаконно предоставили отсрочку от мобилизационного призыва

6-02-2023, 10:24

Команда Куйвашева не сможет выполнить обещание сделать из Екатеринбурга «студенческую столицу»

6-02-2023, 09:33

Эксперт Жданов: ВС РФ перебросили на фронт экспериментальный истребитель «Леопардов»

5-02-2023, 15:24

Патриарх Кирилл отстранил от служения московского священника за слово «мир» в молитве

4-02-2023, 15:49

Сенатор Цеков заверил, что Крым хорошо защищен от поставляемого Украине Западом оружия

4-02-2023, 13:39

Пограничники Ростовской области задержали контуженого мобилизованного

3-02-2023, 22:44

Куда пропали фейсконтрольщики, которые ранее повелевали судьбами на входе в ночные клубы

3-02-2023, 11:49

Дочь пожилой пациентки пожаловалась на ужасные условия в больнице Екатеринбурга

3-02-2023, 09:59

Мэр Екатеринбурга доверил организацию празднования 300-летия города противнику СВО Пушкареву - СМИ

2-02-2023, 21:06

Случаи кишечной инфекции выявили в гимназии на Сахалине

2-02-2023, 17:34

«НГС»: В Новосибирске среди местных жителей набирает популярности тест в соцсети TikTok

2-02-2023, 12:09

«Я умоляла их помочь моему ребенку». Мама погибшего в Волчихе мальчика Кирилла рассказала «altapress.ru», как произошла трагедия

2-02-2023, 11:14

В Екатеринбурге подросток Дмитрий с весом 34 кг борется за жизнь

2-02-2023, 11:14

Хинштейн: в Самаре военнослужащему ВС из РФ не выплатили деньги за ранение на СВО

1-02-2023, 12:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Нефть готовится разочаровать ценами Запад

Нефть готовится разочаровать ценами Запад

Вчера, 09:24

0

С 5 февраля вступил в силу 6-й пакет антироссийских санкций Евросоюза против нефтепромышленности РФ. В этом пакете...

Подробнее
Работникам 14 омских организаций возможно незаконно предоставили отсрочку от мобилизационного призыва

Работникам 14 омских организаций возможно незаконно предоставили отсрочку от мобилизационного призыва

6-02-2023, 10:24

0

В Омске Центральный районный суд рассматривает дело, фигурантами которого стали сразу 14 организаций. Речь идет о...

Подробнее
«Петербург перестал быть кузницей кадров» - эксперт о составе Смольного при губернаторе Беглове

«Петербург перестал быть кузницей кадров» - эксперт о составе Смольного при губернаторе Беглове

5-02-2023, 19:39

0

Эксперт в области региональной петербургской политики, журналист Сергей Ковальченко оценил деятельность Александра...

Подробнее
Баранец рассказал, как Пригожин превратил Бахмут в ловушку для украинской армии

Баранец рассказал, как Пригожин превратил Бахмут в ловушку для украинской армии

6-02-2023, 21:46

0

Бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин умело воспользовался статусом Бахмута (бывшего Артемовска) в украинских...

Подробнее
Женщина из Челябинска рассказала о проблемах сына, который в 11 лет весит 110 килограммов

Женщина из Челябинска рассказала о проблемах сына, который в 11 лет весит 110 килограммов

Вчера, 13:04

0

Героем шоу «За гранью» стал 11-летний мальчик из Челябинска. Ребенок попал на шоу, так как в своем возрасте он вести...

Подробнее
Команда Куйвашева не сможет выполнить обещание сделать из Екатеринбурга «студенческую столицу»

Команда Куйвашева не сможет выполнить обещание сделать из Екатеринбурга «студенческую столицу»

6-02-2023, 09:33

0

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву так и не удалось выполнить свое обещание сделать из Екатеринбурга...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Каждый день идет тяжелая работа, в результате которой бюрократия ломается: Пригожин о наделении статусом ветерана боевых действий всех участников СВО

Каждый день идет тяжелая работа, в результате которой бюрократия ломается: Пригожин о наделении статусом ветерана боевых действий всех участников СВО

Вчера, 13:38

0

Мать одного из погибших во время украинского конфликта бойцов ЧВК «Вагнер» обратилась к предпринимателю Евгению...

Подробнее
46-летний отец троих детей из Кировской области погиб в зоне спецоперации

46-летний отец троих детей из Кировской области погиб в зоне спецоперации

6-02-2023, 15:14

0

В боях на территории Украины погиб 46-летний отец троих детей из Кировской области Игонь Иванов. Известно, что он был...

Подробнее
Сейсмологи зафиксировали в Крыму отголоски землетрясения, которое произошло Турции и Сирии

Сейсмологи зафиксировали в Крыму отголоски землетрясения, которое произошло Турции и Сирии

6-02-2023, 17:44

0

В Крыму 6 февраля датчики зафиксировали сейсмологическую активность. Телеканал «Миллет» со ссылкой на Крымский...

Подробнее
Пермский гарнизонный суд отказал контрактнику, который решил уволиться из армии

Пермский гарнизонный суд отказал контрактнику, который решил уволиться из армии

Вчера, 21:54

0

Пермский гарнизонный военный суд отказал военнослужащему, который заключил двухлетний контракт в сентябре 2020 года, а...

Подробнее