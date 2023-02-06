Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил о том, что вопрос с избиением мобилизованных уже решен.

Ранее в Сеть попало видео, которое записали тувинские мобилизованные. Они жаловались на то, что представители народной милиции ДНР их избивают, пишет «URA.RU». Ховалыг сообщил, что мобилизованных, которые жаловались на избиения, переведут в 55-ю бригаду.

«В Минобороны РФ положительно отнеслись к вопросу о переводе мобилизованных из ДНР в 55-ю бригаду», — сказал Ховалыг.

По его словам, в 55-й бригаде много мобилизованных из Тувы. Эта бригада, отметил Ховалыг, успешно выполняет задачи в зоне проведения спецоперации.

Напомним, российские войска, в которые включены и мобилизованные граждане РФ, сейчас находятся на территории Украины, где выполняют задачи в рамках «военной спецоперации», начавшейся еще 24 февраля 2022 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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