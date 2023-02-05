Пермский гарнизонный суд отказал контрактнику, который решил уволиться из армии

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Пермский гарнизонный военный суд отказал военнослужащему, который заключил двухлетний контракт в сентябре 2020 года, а в мае 2022-го пытался уволиться из армии в связи с истечением срока. Служба по контракту должна была закончиться в сентябре прошлого года, но военнослужащему отказали, сославшись на указ президента РФ о частичной мобилизации.
Военнослужащий решил обратиться в суд, так как полагал, что действия ответчиков, в качестве которых выступают командиры двух войсковых частей в Кировской области, являются незаконными, поскольку мобилизация окончена, о чем президент РФ объявил публично. Суд не удовлетворил требования истца, поскольку указом президента РФ установлен перечень оснований увольнения контрактников. Ни к одному из них истец не относится.
Кроме прочего, суд принимал решение, исходя из того, что нормативно-правовых актов, подтверждающих окончание мобилизации и допускающих увольнение с военной службы как контрактников, так и граждан, призванных в рамках мобилизации, не издавалось. При этом завершение призыва граждан на военную службу в порядке мобилизации также не указывает на окончание мобилизационных мероприятий. Решение суда может быть обжаловано.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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