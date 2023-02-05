В Екатеринбурге в рамках фестиваля Bach-fest раздалась залповая стрельба

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По случаю старта музыкального фестиваля BACH-FEST и культурной программы к 300-летию Екатеринбурга в городе был дан залп из демидовских пушек. Об этом сообщает портал URA.Ru. Стреляли пушки на Плотинке.
Первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов отметил, что этот залп дает старт фестивалю BACH-FEST и мероприятиям по случаю празднования дня города.
«Сейчас мы дадим старт музыкального фестиваля BACH-FEST и празднованию 300-летия Екатеринбурга», — рассказал Хасанов.
Из демидовских пушек было совершено два выстрела.
Отметим, с 1 марта в Екатеринбурге будут начаты мероприятия в рамках BACH-FEST. Организаторы решили провести параллели между историей столицы Урала и творчеством Иоганна Себастьяна Баха. В рамках фестиваля запланирована органная дуэль и концерты, лекции и дискуссии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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