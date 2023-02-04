Работникам 14 омских организаций незаконно предоставили отсрочку от мобилизационного призыва

Сегодня, 10:24

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Работникам 14 омских организаций незаконно предоставили отсрочку от мобилизационного призыва
Фото из открытых источников

В Омске Центральный районный суд рассматривает дело, фигурантами которого стали сразу 14 организаций.

Речь идет о предоставлении незаконного права на отсрочку от призыва в период мобилизации, пишет «МК». Список омских организаций, которые незаконно предоставляли отсрочку призывникам в период мобилизации, объявленной в РФ 21 сентября 2022 года.

Правоохранительные органы полагают, что эти компании не выполняют гособоронзаказ, а значит, их сотрудники не могут претендовать на отсрочку.

Пока ознакомиться можно со списком, в котором 12 компаний. Это:

  • АКБ «Новикомбанк»
  • АО «Омский каучук»
  • ООО «Газпромнефть-Каталитические Системы»
  • ООО «Газпромнефть-Снабжение»
  • ООО «Автоматика-Сервис»
  • ООО «Арена-инжиниринг»
  • ООО «Арена»
  • ООО «Газпромнефть-Графитек»
  • ООО «Нефтехимремонт»
  • ООО «Омский завод трубной изоляции»
  • ООО «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСИБ»
  • ООО «Ремонтно-механический завод «ГПЗ-ОНПЗ».

Административное заявление о том, что эти компании не могут предоставлять право на отсрочку, поступило в суд 17 января. 1 февраля его начали рассматривать с начала, поскольку соответчиками также стали призывная комиссия по мобилизации в Омской области и ФКУ «Военный комиссариат Омской области».

15 февраля состоится новое слушание по этому делу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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