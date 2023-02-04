Работникам 14 омских организаций незаконно предоставили отсрочку от мобилизационного призыва

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В Омске Центральный районный суд рассматривает дело, фигурантами которого стали сразу 14 организаций.
Речь идет о предоставлении незаконного права на отсрочку от призыва в период мобилизации, пишет «МК». Список омских организаций, которые незаконно предоставляли отсрочку призывникам в период мобилизации, объявленной в РФ 21 сентября 2022 года.
Правоохранительные органы полагают, что эти компании не выполняют гособоронзаказ, а значит, их сотрудники не могут претендовать на отсрочку.
Пока ознакомиться можно со списком, в котором 12 компаний. Это:
Административное заявление о том, что эти компании не могут предоставлять право на отсрочку, поступило в суд 17 января. 1 февраля его начали рассматривать с начала, поскольку соответчиками также стали призывная комиссия по мобилизации в Омской области и ФКУ «Военный комиссариат Омской области».
15 февраля состоится новое слушание по этому делу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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