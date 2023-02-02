Патриарх Кирилл отстранил от служения московского священника за слово «мир» в молитве

Сегодня, 15:49

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Патриарх Кирилл отстранил от служения московского священника за слово «мир» в молитве
Фото из открытых источников

Священника из храма Андрея Первозванного в Люблино Иоанна Коваля  отстранили от богослужений из-за самочинства.

В сентябре прошлого года патриархия распространила по храмам  «Молитву о святой Руси» «для обязательного прочтения». Иерей допустил искажение в словах утвержденной РПЦ молитвы. Он произнес слово «мир» вместо положенного - «победа».

«Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею мир», - сказал батюшка.

Поступок священника будет рассмотрен на заседании дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете Москвы. До разбирательства батюшка не сможет вести богослужения, согласно указу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.





Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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