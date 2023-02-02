Сенатор Цеков заверил, что Крым хорошо защищен от поставляемого Украине Западом оружия

Крым надежно защищен от ударов западным вооружением, которое получит Украина. В этом жителей полуострова заверил сенатор от республики Сергей Цеков.

Вчера вечером Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи ВСУ на сумму 2,2 миллиарда долларов. Представитель Пентагона на брифинге подтвердил, что Вашингтон передаст Украине, в том числе ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные высокоточные снаряды GLSDB.

Особенно примечателен комментарий американского оборонного ведомства о том, что США оставляют на усмотрение Украины возможность использования дальнобойного вооружения для нанесения ударов по целям на территории Крыма. Теперь ВСУ смогут доставать до полуострова.

Сенатор Цеков уверяет, что паниковать не стоит - Крым под надежной защитой.

«Крым хорошо защищен от западного оружия, на полуострове размещены системы ПВО, другое вооружение. У крымчан страха нет», – приводит слова сенатора РИА «Новости».

В прошлом году российские военные эксперты, напомним, горячо убеждали россиян о том, что к Крымскому мосту ВСУ не смогут даже подступиться - ни по суше, ни по морю, ни с воздуха, поскольку он под надежной защитой. Однако взрывы на Крымском мосту доказали обратное.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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