Жительницу Рязанской области задержали за надпись против СВО ВС из РФ в туалете

В Москве раскрыли убийство 16-летних советских школьниц спустя 34 года после совершения преступления
Более 30 лет следователи Москвы не могли раскрыть жестокое убийство двух эстонских школьниц. Однако недавно...Подробнее
В Рязанской области женщину задержали за дискредитацию армии из-за надписи, которую она сделала в туалете торгового центра. Об этом инциденте рассказывает «МК в Рязани». Как сообщил источник, этот инцидент произошел в Касимове в ТЦ «Кротберс».
44-летняя рязанка сделала надпись про президента Владимира Путина и российскую армию в кабинке женского туалета ТЦ.
Ее личность установили, после чего был составлен административный протокол. Его направили в суд на рассмотрение. Женщине, судя по всему, придется уплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.
Отметим, в РФ действуют достаточно жесткие нормы касательно освещения «военной спецоперации» РФ на территории Украины, которая продолжается с 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ не предоставляет пока информации о потерях ВС РФ за 11 месяцев боев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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