Жительницу Рязанской области задержали за надпись против СВО ВС из РФ в туалете

В Рязанской области женщину задержали за дискредитацию армии из-за надписи, которую она сделала в туалете торгового центра. Об этом инциденте рассказывает «МК в Рязани». Как сообщил источник, этот инцидент произошел в Касимове в ТЦ «Кротберс».

44-летняя рязанка сделала надпись про президента Владимира Путина и российскую армию в кабинке женского туалета ТЦ.

Ее личность установили, после чего был составлен административный протокол. Его направили в суд на рассмотрение. Женщине, судя по всему, придется уплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

Отметим, в РФ действуют достаточно жесткие нормы касательно освещения «военной спецоперации» РФ на территории Украины, которая продолжается с 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ не предоставляет пока информации о потерях ВС РФ за 11 месяцев боев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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