Жительницу Рязанской области задержали за надпись против СВО ВС из РФ в туалете

Сегодня, 13:34

0

Image 16+
Жительницу Рязанской области задержали за надпись против СВО ВС из РФ в туалете
Фото из открытых источников

В Рязанской области женщину задержали за дискредитацию армии из-за надписи, которую она сделала в туалете торгового центра. Об этом инциденте рассказывает «МК в Рязани». Как сообщил источник, этот инцидент произошел в Касимове в ТЦ «Кротберс».

44-летняя рязанка сделала надпись про президента Владимира Путина и российскую армию в кабинке женского туалета ТЦ.

Ее личность установили, после чего был составлен административный протокол. Его направили в суд на рассмотрение. Женщине, судя по всему, придется уплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

Отметим, в РФ действуют достаточно жесткие нормы касательно освещения «военной спецоперации» РФ на территории Украины, которая продолжается с 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ не предоставляет пока информации о потерях ВС РФ за 11 месяцев боев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Жительницу Рязанской области задержали за надпись против СВО ВС из РФ в туалете

Сегодня, 13:34

76.RU: адвокат Алешкин проинформировал, что грозит за дезертирство ВС из РФ

Сегодня, 08:39

СМИ: научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга выступает с антироссийскими заявлениями

Вчера, 20:29

«Зачем вы нужны, если мы будем самостоятельно обеспечивать своих мужиков?»: как устроен центр гумпомощи в Омске

Вчера, 09:24

«Если не брал — нечего бояться»: в Сети предложили Игорю Стрелкову рассказать о сдаче Славянска на полиграфе

28-01-2023, 19:35

Комитет Госдумы работает еще над 20 законопроектами, которые касаются отсрочки от мобилизации

28-01-2023, 13:49

«Без бумажки ты здесь никто». Что говорят беженцы из Украины, о жизни в Краснодаре

27-01-2023, 14:44

Ушедший из семьи челябинец решил получить выплату за гибель сына в СВО ВС из РФ

27-01-2023, 13:54

«Мамкин милитарист»: Милонов оценил реакцию Стрелкова на предложение вступить в ЧВК «Вагнер»

26-01-2023, 20:20

Депутат ГД России Нилов пожаловался Сергею Шойгу на военкома Красноярского края

26-01-2023, 10:44

Жительница Новосибирска Лаптинова уже 3 месяца не может узнать судьбу сына-контрактника на СВО ВС из РФ

26-01-2023, 09:09

76.Ru проинформировал, на что жалуются родные мобилизованных мужчин на СВО ВС России

26-01-2023, 08:19

Песков рассказал о переговорах Путина и Володина

25-01-2023, 13:19

E1.RU: Что говорят власти РФ о возможности второй волны мобилизации в ВС России

25-01-2023, 09:24

Крымский мост 26 января закрывается на ремонт

24-01-2023, 14:09

Семья воюющего в СВО ВС из РФ Александра три месяца не может дождаться его зарплаты

24-01-2023, 11:59

«Известия»: в России предложили сделать всеобщим обучение навыкам первой помощи

24-01-2023, 09:19

«DP.RU»: у жителей России на фоне происходящего резко вырос интерес к книгам исторической тематики

22-01-2023, 14:09

Военнослужащий ВС из РФ рассказал, что ему платят за участие в СВО всего 9,5 тыс. рублей

22-01-2023, 11:39

Военком Ростовской области: ни полной, ни частичной мобилизации не планируется

21-01-2023, 18:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Москве раскрыли убийство 16-летних советских школьниц спустя 34 года после совершения преступления

В Москве раскрыли убийство 16-летних советских школьниц спустя 34 года после совершения преступления

29-01-2023, 14:34

0

Более 30 лет следователи Москвы не могли раскрыть жестокое убийство двух эстонских школьниц. Однако недавно...

Подробнее
Игорь Безлер рассказал о бездарности Стрелкова, сдавшего Славянск

Игорь Безлер рассказал о бездарности Стрелкова, сдавшего Славянск

29-01-2023, 20:20

0

Отечественный журналист Константин Долгов пообщался с командиром Народного ополчения Донбасса Игорем Безлером и узнал у...

Подробнее
Безлер указал на последствия сдачи Славянска Стрелковым в 2014 году

Безлер указал на последствия сдачи Славянска Стрелковым в 2014 году

Вчера, 14:27

0

Сдача Славянска в 2014 году Игорем Стрелковым (Гиркиным) была самой большой глупостью. Такое мнение высказал командир...

Подробнее
СМИ: научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга выступает с антироссийскими заявлениями

СМИ: научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга выступает с антироссийскими заявлениями

Вчера, 20:29

0

Научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Вячеслав Печняк в одном из интервью назвал россиян «колонизаторами»,...

Подробнее
Atlantico: США теряют доходы от «долларизации» мировой экономики

Atlantico: США теряют доходы от «долларизации» мировой экономики

29-01-2023, 20:09

0

«Долларизация» мировой экономики негативно влияет на доходы США. Об этом пишет издание Atlantico, передает...

Подробнее
Контуженный доброволец Огурцов честно описал ситуацию на фронте

Контуженный доброволец Огурцов честно описал ситуацию на фронте

29-01-2023, 22:04

0

Кирилл Огурцов, который отправился добровольцем в зону проведения спецоперации сразу после объявления частичной...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Ким проинформировал о сложности ведения ВСУ боевых действий на Кинбурнской косе

Ким проинформировал о сложности ведения ВСУ боевых действий на Кинбурнской косе

29-01-2023, 13:59

0

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о том, что ВСУ пока так и не удалось освободить...

Подробнее
«Зачем вы нужны, если мы будем самостоятельно обеспечивать своих мужиков?»: как устроен центр гумпомощи в Омске

«Зачем вы нужны, если мы будем самостоятельно обеспечивать своих мужиков?»: как устроен центр гумпомощи в Омске

Вчера, 09:24

0

В Омске работает движение для оказания помощи военнослужащим, задействованным в «военной спецоперации» РФ на территории...

Подробнее
Президент Владимир Зеленский ввел санкции против «Уралкалия» и призвал ЕС поступить так же

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против «Уралкалия» и призвал ЕС поступить так же

Вчера, 09:14

0

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против «Уралкалия». Предприятие попало в указ «О применении и...

Подробнее
Песков дал совет Шольцу

Песков дал совет Шольцу

Вчера, 14:54

0

Пресс-секретарь российского президента Песков обратился с рекомендацией к руководителю немецкого правительства Шольцу....

Подробнее