«Зачем вы нужны, если мы будем самостоятельно обеспечивать своих мужиков?»: как устроен центр гумпомощи в Омске

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В Омске работает движение для оказания помощи военнослужащим, задействованным в «военной спецоперации» РФ на территории Украины.
Как сообщает «Ngs55.ru», оно было создано молодыми девушками. При этом волонтеры жалуются, что нередко сталкивались с равнодушием жен, мужья которых попали на фронт. Родные мобилизованных и военных уверены в том, что государство и волонтеры должны обеспечить всем необходимым тех, кто сейчас находится в зоне проведения «военной спецоперации».
«Одна женщина заявила: «Зачем вы нужны, если мы будем самостоятельно обеспечивать своих мужиков?». Другие в комментариях пишут: «Мы не обязаны содержать своих мужиков, потому что они ушли в армию». Третьи в лицо заявляют: «Ну вы же гуманитарная помощь, так помогайте», - рассказали в центре гумпомощи.
Позиция родных мобилизованных удивляет многих. Ведь в первую очередь, по их мнению, о том, чтобы у мобилизованных было все, должны заботиться их родные, уверены многие читатели издания. Центров гуманитарной помощи может не быть вообще, а волонтеры работают в них исключительно на добровольной основе, не получая от этого никакой выгоды.
Напомним, в РФ прошла мобилизация минувшей осенью. Власти сообщили о том, что мобилизовали около 300 тыс. человек для того, чтобы усилить войска, которые ведут бои на территории Украины в рамках «военной спецоперации».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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