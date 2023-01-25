«Без бумажки ты здесь никто». Что говорят беженцы из Украины, о жизни в Краснодаре

Отец убийцы троих детей Владимир рассказал новую версию страшной трагедии
Новую версию убийства троих детей рассказал отец Анастасии Петровой. Владимир Ильич уверен, что понял, почему его дочь...Подробнее
О жизни в Краснодаре рассказали беженцы из Украины.
23 января краснодарский фонд «Поколение» совместно с социальным проектом «Доброе швейное дело» раздавал гуманитарную помощь украинским беженцам. Им выдали еду, предметы первой необходимости, а также спальные наборы, рассказывает «Юга.ру».
Журналисты издания пообщались с ними. Они рассказали, как живут в России, пока не могут вернуться домой.
Некоторые из них живут только на помощь от российских властей, кто-то сохранил прежнее место работы и пока работает удаленно. Но все, кто пришел за гуманитарной помощь, жалуются на тяжелое материальное положение.
В Краснодаре переселенцам из Украины выдают гуманитарную помощь по вторникам и пятницам тем, кто предъявляет украинский паспорт. Но проблем больше, если необходимо устроить детей в школу, или обратиться к врачу. Приходится оформлять очень много документов, а не все успели забрать с собой документы, покидая Украину.
Многие переселенцы не знают, как будут жить дальше и останутся ли в Краснодаре. Большинство ждет окончания конфликта.
Напомним, РФ проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля 2022 года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Новую версию убийства троих детей рассказал отец Анастасии Петровой. Владимир Ильич уверен, что понял, почему его дочь...Подробнее
О том, будет ли в России еще одна волна мобилизации, высказались политики и эксперты. В России все чаще говорят о...Подробнее
Свыше 1 тыс. обращений зафиксировано ярославским отделением «Народного фронта» с 25 сентября. Больше всего их было в...Подробнее
Депутат Госдумы Ярослав Нилов пожаловался на военкома Красноярского края главе Минобороны России Сергею Шойгу. Об этом...Подробнее
В ЧВК «Вагнер» единство, равенство и братство. Такое заявление в интервью «КП» сделал Андрей Ястребов — бывший...Подробнее
Бывший командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков получил вполне реальное предложение от Евгения Пригожина вступить в...Подробнее
Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров в ходе интервью с корреспондентом газеты «Московский...Подробнее
Пресс-секретарь российского президента Песков сообщил, что накануне вечером, 24 января Путин встретился с руководителем...Подробнее
В 2023 году число россиян, которые будут отдыхать в Турции и Египте, может сократиться. Как рассказали участники...Подробнее
Уже три месяца не может выяснить, где находится сын, жительница Новосибирска Лаптипнова Галина. Она рассказала, что в...Подробнее
Комментировать