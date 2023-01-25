«Без бумажки ты здесь никто». Что говорят беженцы из Украины, о жизни в Краснодаре

О жизни в Краснодаре рассказали беженцы из Украины.

23 января краснодарский фонд «Поколение» совместно с социальным проектом «Доброе швейное дело» раздавал гуманитарную помощь украинским беженцам. Им выдали еду, предметы первой необходимости, а также спальные наборы, рассказывает «Юга.ру».

Журналисты издания пообщались с ними. Они рассказали, как живут в России, пока не могут вернуться домой.

Некоторые из них живут только на помощь от российских властей, кто-то сохранил прежнее место работы и пока работает удаленно. Но все, кто пришел за гуманитарной помощь, жалуются на тяжелое материальное положение.

В Краснодаре переселенцам из Украины выдают гуманитарную помощь по вторникам и пятницам тем, кто предъявляет украинский паспорт. Но проблем больше, если необходимо устроить детей в школу, или обратиться к врачу. Приходится оформлять очень много документов, а не все успели забрать с собой документы, покидая Украину.

Многие переселенцы не знают, как будут жить дальше и останутся ли в Краснодаре. Большинство ждет окончания конфликта.

Напомним, РФ проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля 2022 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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