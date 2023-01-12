Останина проинформировала будут ли призывать в армию ВС из РФ многодетных северян

Сегодня, 11:34

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Останина проинформировала будут ли призывать в армию ВС из РФ многодетных северян
Фото из открытых источников

Эксперты объяснили о том, будет ли право на отсрочку в период мобилизации у отцов троих детей.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила о том, что Генштаб отменил директиву, которая предоставляла отсрочку для отцов троих детей.

Эксперты говорят о том, что сейчас правительству необходимо разработать законопроект, который окончательно закрепит директиву Генштаба, либо отменит ее. Сейчас же немало неразрешенных инцидентов, когда домой не удается вернуть мобилизованных многодетных отцов.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Мобилизация в РФ проходила минувшей осенью и для отправки на фронт собрали около 300 тыс. человек. Сейчас постепенно сформированные подразделения выводят на передовую, поэтому есть потери и среди мобилизованных. И они растут с каждым днем, судя по информации о погибших, которые публикуют региональные СМИ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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