Генштаб отменил отсрочку от мобилизации многодетным отцам

Председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в своем канале в Telegram проинформировала о том, что отсрочка от мобилизации для отцов, у которых трое детей, в 2023 году уже не действует. Она уточнила, что решение принималось Генштабом ВС РФ, передает РК-Ньюс.

«Встречалась с членом Совета по правам человека Ириной Киркорой, членом экспертного совета нашего комитета и рабочей группы по проекту ФЗ «О психологической помощи населению РФ». Увы, она подтвердила опасения об отмене пункта Директивы Генштаба от 04.10.2022 г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми», — говорится в сообщении Нины Останиной.

Документ, завизированный начальником Генштаба Валерием Герасимовым, уже разослан в военные комиссариаты.

Данную информацию подтверждают и другие источники — например, военком Забайкальского края Юрий Шувалов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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